BARCLAYS stuft Kering auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 302,9EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



