Schaeffler glänzt im Q3: Starke Zahlen im Aufwind!
Schaeffler zeigt im Jahr 2025 eine spannende Mischung aus Herausforderungen und Erfolgen. Der Umsatz von 17,7 Milliarden Euro spiegelt einen leichten Rückgang wider. Doch im dritten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 1,3 Prozent. Die EBIT-Marge und der Free Cash Flow zeigen positive Entwicklungen. Regionale und sektorale Unterschiede prägen das Bild.
- Schaeffler erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch stieg der Umsatz im dritten Quartal währungsbereinigt um 1,3 Prozent.
- Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag bei 4,2 Prozent, leicht über dem Vorjahreswert, und der Free Cash Flow vor M&A-Aktivitäten verbesserte sich deutlich auf 47 Millionen Euro.
- Der Ausblick für den Free Cash Flow wurde auf 0 bis 200 Millionen Euro erhöht, und die Prognose für die EBIT-Marge bei Bearings & Industrial Solutions wurde auf 6 bis 8 Prozent angehoben.
- In den Regionen Americas und Asien/Pazifik stieg der Umsatz währungsbereinigt, während er in Europa und Greater China zurückging.
- Die Sparte E-Mobility verzeichnete einen Umsatzanstieg von 7,9 Prozent, hauptsächlich durch die erhöhte Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen, während Powertrain & Chassis einen Umsatzrückgang von 6,4 Prozent erlebte.
- Die Schaeffler Gruppe beschäftigte zum 30. September 2025 weltweit 112.035 Mitarbeitende, was einem Rückgang von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Schaeffler ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,69 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8850EUR das entspricht einem Plus von +0,47 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.361,44PKT (-1,16 %).
