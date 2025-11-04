    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hugo Boss rechnet 2025 mit Umsatzrückgang.
    • Umsatz im Q3 sank um 4% auf 989 Millionen Euro.
    • Sparprogramm verbessert Bruttomarge auf 61,2%.
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss blickt etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr. 2025 dürften der Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) an den unteren Enden der Prognosespannen von 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro respektive 380 bis 440 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte. Dabei verwies Hugo Boss auf konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.

    Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 989 Millionen Euro, währungsbereinigt verzeichnete Hugo Boss ein Minus von einem Prozent. Während die Erlöse in der europäischen Region sowie in Asien/Pazifik währungsbereinigt zurückgingen, konnte der Konzern auf dieser Basis in Amerika zulegen - dank eines moderaten Umsatzanstiegs im US-Markt sowie ein zweistelliges Wachstum in Lateinamerika.

    Das laufende Sparprogramm schlug sich positiv auf die Bruttomarge nieder - diese legte um einen Prozentpunkt auf 61,2 Prozent zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieb mit 95 Millionen Euro stabil. Unter dem Strich verdiente Hugo Boss dank eines verbesserten Finanzergebnisses mit 60 Millionen Euro sieben Prozent mehr. Die Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen./nas/mis/stk

    Hugo Boss

    -4,10 %
    -8,01 %
    -7,45 %
    -7,36 %
    -12,38 %
    -17,45 %
    +84,69 %
    -59,68 %
    -1,91 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 37,81 auf Tradegate (04. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +6,88 %/+83,61 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
