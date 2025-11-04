Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen

Das laufende Sparprogramm schlug sich positiv auf die Bruttomarge nieder - diese legte um einen Prozentpunkt auf 61,2 Prozent zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieb mit 95 Millionen Euro stabil. Unter dem Strich verdiente Hugo Boss dank eines verbesserten Finanzergebnisses mit 60 Millionen Euro sieben Prozent mehr. Die Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen./nas/mis/stk

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 37,81 auf Tradegate (04. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +6,88 %/+83,61 % bedeutet.