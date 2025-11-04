Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen
- Hugo Boss rechnet 2025 mit Umsatzrückgang.
- Umsatz im Q3 sank um 4% auf 989 Millionen Euro.
- Sparprogramm verbessert Bruttomarge auf 61,2%.
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss blickt etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr. 2025 dürften der Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) an den unteren Enden der Prognosespannen von 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro respektive 380 bis 440 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte. Dabei verwies Hugo Boss auf konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.
Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 989 Millionen Euro, währungsbereinigt verzeichnete Hugo Boss ein Minus von einem Prozent. Während die Erlöse in der europäischen Region sowie in Asien/Pazifik währungsbereinigt zurückgingen, konnte der Konzern auf dieser Basis in Amerika zulegen - dank eines moderaten Umsatzanstiegs im US-Markt sowie ein zweistelliges Wachstum in Lateinamerika.
Das laufende Sparprogramm schlug sich positiv auf die Bruttomarge nieder - diese legte um einen Prozentpunkt auf 61,2 Prozent zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieb mit 95 Millionen Euro stabil. Unter dem Strich verdiente Hugo Boss dank eines verbesserten Finanzergebnisses mit 60 Millionen Euro sieben Prozent mehr. Die Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen./nas/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 37,81 auf Tradegate (04. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +6,88 %/+83,61 % bedeutet.
So oder so, ich bleib dabei und Kauf ggf noch ein paar Stücke. Ich spekuliere auf eine Übernahme durch Frasers...
Zusätzlich ist auf dem Optionsmarkt bei Hugo Boss seit längerer Zeit schon einiges los. Es gibt sehr viele Put-Optionen auf dem Strike 40€ - grob Überschlagen auf ca 20 Millionen Aktien wenn man alle Zeitpunkte zusammenaddiert:
Gestern erst wieder bei Boss shoppen gewesen - derzeit hervorragende Klamotten im Angebot. Heute direkt nochmal nachgelegt. Entweder es kommt zum Übernahmeangebot oder der Kurs wird künstlich unten gehalten. So oder so sehe ich hier eine hohe Chance bei niedrigem Risiko, da mich das Produktportfolio abgesehen der „Politik“ bei Boss überzeugt