Nota AI startet global durch: KOSDAQ-Listing & KI-Optimierung
Nota AI, seit kurzem an der KOSDAQ-Börse notiert, revolutioniert die KI-Welt mit innovativer Modellkomprimierung. Durch Partnerschaften mit Branchenriesen wie NVIDIA und Samsung verzeichnet das Unternehmen ein beeindruckendes Umsatzwachstum. Mit der Plattform „NetsPresso“ gilt Nota AI als Vorreiter in der KI-Optimierung. Ihre Technologie findet Anwendung in Bereichen wie Arbeitssicherheit und Gesundheitswesen. Mit Blick auf die Expansion in den USA und Europa strebt Nota AI für 2025 einen Umsatz von 10,17 Millionen USD an.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Nota AI ist seit dem 3. November 2025 an der KOSDAQ-Börse notiert und fokussiert sich auf KI-Modellkomprimierung und -Optimierung.
- Das Unternehmen verzeichnet ein schnelles Umsatzwachstum durch Kooperationen mit führenden Firmen wie NVIDIA, Samsung Electronics und Qualcomm.
- Nota AI hat die KI-Modelloptimierungsplattform „NetsPresso“ entwickelt und wird als innovativer Akteur im Bereich KI anerkannt.
- Die Technologie von Nota AI wird in verschiedenen Branchen wie Arbeitssicherheit, Verkehrssteuerung und Gesundheitswesen angewendet.
- Das Unternehmen plant, seine Marktposition durch Vertriebs- und Marketingmaßnahmen in Schlüsselmärkten wie den USA, Europa und dem Nahen Osten zu stärken.
- Nota AI strebt für 2025 einen Umsatz von etwa 10,17 Millionen USD an und plant, bis 2027 profitabel zu werden.
