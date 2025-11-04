77 0 Kommentare Nota AI startet global durch: KOSDAQ-Listing & KI-Optimierung

Nota AI, seit kurzem an der KOSDAQ-Börse notiert, revolutioniert die KI-Welt mit innovativer Modellkomprimierung. Durch Partnerschaften mit Branchenriesen wie NVIDIA und Samsung verzeichnet das Unternehmen ein beeindruckendes Umsatzwachstum. Mit der Plattform „NetsPresso“ gilt Nota AI als Vorreiter in der KI-Optimierung. Ihre Technologie findet Anwendung in Bereichen wie Arbeitssicherheit und Gesundheitswesen. Mit Blick auf die Expansion in den USA und Europa strebt Nota AI für 2025 einen Umsatz von 10,17 Millionen USD an.

