BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. George McWhirter schrieb in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar, auf einer Roadshow in Italien sei seine Zuversicht für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Triebwerkbauers gestärkt worden. MTU biete die Perspektive auf das höchste Flottenwachstum bis 2044 und sei damit auf bestem Weg zu einer klareren Neubewertung der Aktie. MTU bleibt seine erste Wahl im Bereich der kommerziellen Luftfahrt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 370,1EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



