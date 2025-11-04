Hims & Hers übertrifft Umsatzprognosen: Kommt ein Deal mit Novo Nordisk?

An der Börse reagierten Anleger positiv und schickten die Hims & Hers-Aktie im nachbörslichen Handel um über 5 Prozent nach oben.

Das US-amerikanische Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und meldete einen Umsatz von 600 Millionen US-Dollar, womit das Unternehmen die durchschnittliche Analystenschätzung von 580,2 Millionen US-Dollar laut LSEG-Daten übertraf.

Grund dafür ist vor allem ein mögliches Comeback in der Zusammenarbeit mit Novo Nordisk, dem Hersteller des Blockbuster-Medikaments Wegovy. Nach Unternehmensangaben befinden sich beide Seiten derzeit in aktiven Gesprächen, um künftig sowohl Wegovy-Injektionen als auch – nach Zulassung – die orale Variante des Medikaments über die Hims-Plattform anzubieten.

Eine Einigung wäre ein strategischer Wendepunkt für beide Unternehmen: Für Novo Nordisk würde sich die Reichweite seiner Adipositas-Medikamente deutlich vergrößern, während Hims & Hers sein Angebot um ein offizielles GLP-1-Markenprodukt erweitern könnte.

Margendruck durch Investitionen – aber langfristige Ziele bleiben ambitioniert

Trotz der erfreulichen Umsatzentwicklung fiel der bereinigte Gewinn mit 6 US-Cent je Aktie unter die Markterwartung von 10 US-Cent. CFO Yemi Okupe erklärte, die sinkenden Margen seien auf strategische Investitionen in Lieferketten, Diagnostik und Technologie zurückzuführen.

"Unsere kurzfristigen Margen spiegeln bewusst getroffene Entscheidungen wider", sagte Okupe. "Wir bauen derzeit eine Infrastruktur auf, die es uns erlaubt, zukünftig signifikant profitabler zu skalieren."

Das Management bestätigte seine Prognose, bis 2030 einen Jahresumsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 1,3 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 2,335 und 2,355 Milliarden US-Dollar und einer EBITDA-Marge von rund 13 Prozent.

GLP-1 bleibt zentraler Wachstumstreiber

Ein besonderer Fokus liegt auf den GLP-1-basierten Abnehmpräparaten, deren Markt weltweit boomt. Hims bekräftigte seine Prognose, bis 2026 einen Umsatz von 725 Millionen US-Dollar aus diesem Segment zu erzielen.

Nach dem zwischenzeitlichen Rückzug vom Verkauf von Novo Nordisks Originalpräparat Wegovy hatte Hims eigene, personalisierte Varianten von Semaglutid eingeführt – eine Maßnahme, die zwar umstritten war, aber den Absatz stabilisierte.

Laut Okupe arbeitet das Unternehmen inzwischen daran, die eigene Lieferkette für GLP-1-Produkte zu vertikalisieren, um Kosten zu senken und regulatorische Risiken zu minimieren.

Strategischer Wandel: Von Online-Apotheke zur globalen Gesundheitsplattform

CEO Dudum stellte auf der Telefonkonferenz klar, dass Hims sich „von einer reinen Telemedizin-Plattform zu einem umfassenden Gesundheitsökosystem“ entwickle. Das Unternehmen plane, bis Jahresende ein umfassendes Labortest-Angebot zu starten und 2026 eine neue Longevity-Sparte einzuführen – inklusive Peptid- und Coenzym-Therapien.

Zudem kündigte er Partnerschaften mit Marius Pharmaceuticals für orale Testosteronprodukte und eine strategische Beteiligung am Diagnostikunternehmen GRAIL an, das auf Multi-Krebsfrüherkennung spezialisiert ist.

"Die Chancen, unsere Entwicklung zu beschleunigen, ergeben sich schneller als erwartet, und wir nutzen sie konsequent", betonte Dudum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



