BP trotzt Ölpreisflaute: Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

"Wir haben erneut ein Quartal mit guten Ergebnissen in allen Geschäftsbereichen erzielt und der Betrieb läuft weiterhin reibungslos", erklärte BP-CEO Murray Auchincloss in einer Stellungnahme.

Der britische Energieriese BP hat im dritten Quartal besser verdient als erwartet – trotz rückläufiger Ölpreise. Wie BP am Dienstag mitteilte, erzielte das Unternehmen zwischen Juli und September einen bereinigten Gewinn auf Basis der sogenannten Replacement-Cost-Methode von 2,21 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG-Konsens lediglich mit rund 2,03 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum lag der Nettogewinn noch bei 2,3 Milliarden US-Dollar und im zweiten Quartal 2025 bei 2,35 Milliarden US-Dollar.

Nur acht Monate nach dem Start einer tiefgreifenden strategischen Neuausrichtung scheint BP wieder Tritt zu fassen. Konzernchef Murray Auchincloss setzt dabei klar auf das klassische Öl- und Gasgeschäft – ein Bruch mit der früheren Strategie, die stark auf erneuerbare Energien fokussiert war. Die Rückkehr zu fossilen Ertragsquellen soll Anlegern wieder Vertrauen geben.

Offenbar mit Erfolg: Die Aktie hat seit Jahresbeginn an der Börse London rund 11 Prozent zugelegt. Aktuell notiert die BP-Aktie leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 446,20 Penny Sterling (GBX) (Stand: 08:43 Uhr).

Neben höheren Effizienzgewinnen stützt auch der konsequente Sparkurs die Bilanz. Gleichzeitig meldet BP Fortschritte bei seinem Desinvestitionsprogramm, das bis 2027 rund 20 Milliarden US-Dollar einbringen soll. Erst am Montag gab der Konzern den Verkauf von Minderheitsbeteiligungen an US-Pipeline-Vermögenswerten in den Gebieten Permian und Eagle Ford an den Finanzinvestor Sixth Street für 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt.

An der Londoner Börse sehen Investoren den Strategiewechsel positiv. Auch der Führungsumbau und mehrere neue Ölentdeckungen in den vergangenen Monaten haben die Stimmung verbessert. Analysten werten die jüngsten Zahlen als weiteren Beleg dafür, dass BP seine Position im globalen Energiegeschäft stärkt und nach Jahren des Strategiewandels wieder Stabilität gewinnt.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Wettbewerber Shell mit ähnlich robusten Ergebnissen überrascht. Beide Ölmultis profitieren von Kostendisziplin, effizienter Produktion und einer vorsichtig optimistischen Nachfrageperspektive für das Jahr 2025.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



