Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro
- Barclays senkt Kursziel für Hermes auf 2310 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.
- Analystin sieht wenig Kurstreiber für Hermes 2026.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend zwar etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei Hermes sieht sie allerdings vergleichsweise wenig Kurstreiber und setzt eher neu auf Moncler. Bei Hermes dürfte sich die Umsatz-Outperformance 2026 etwas verringern./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 2.089 auf Tradegate (04. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 220,22 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.366,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/+24,64 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2310 Euro