Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 2.089 auf Tradegate (04. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 220,22 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.366,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/+24,64 % bedeutet.