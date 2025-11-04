    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International

    ANALYSE-FLASH

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel für Hermes auf 2310 Euro.
    • Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.
    • Analystin sieht wenig Kurstreiber für Hermes 2026.
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend zwar etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei Hermes sieht sie allerdings vergleichsweise wenig Kurstreiber und setzt eher neu auf Moncler. Bei Hermes dürfte sich die Umsatz-Outperformance 2026 etwas verringern./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA!
    Long
    1.992,63€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    2.275,25€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Hermes International

    -1,88 %
    -4,08 %
    -1,76 %
    +0,95 %
    +1,68 %
    +59,85 %
    +162,84 %
    +503,42 %
    +3.786,93 %
    ISIN:FR0000052292WKN:886670

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 2.089 auf Tradegate (04. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 220,22 Mrd..

    Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.366,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/+24,64 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 2310 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2310,00, was eine Steigerung von +9,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom …