AKTIE IM FOKUS
Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten
- Nemetschek-Aktien stabilisieren sich nach Verlusten.
- Quartalsbilanz übertrifft Erwartungen, Kurs steigt.
- Unveränderter Ausblick limitiert Marktschätzungen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung.
Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kam im vorbörslichen Handel gut an, der Kurs stieg in einem schwachen Gesamtmarkt um gut zwei Prozent auf 102,20 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro allerdings fast 30 Prozent eingebüßt.
Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen./bek/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 102,6 auf Tradegate (04. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,85 Mrd..
Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+53,55 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nemetschek. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://research-hub.de/events
Nemetschek ist 15 Uhr dran. Vielleicht gibt es news!
651 Nutzer haben Nemetschek im Portfolio und 1.249 unserer Nutzer haben Nemetschek auf der Watchlist.
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!