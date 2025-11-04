    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    AKTIE IM FOKUS

    Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek-Aktien stabilisieren sich nach Verlusten.
    • Quartalsbilanz übertrifft Erwartungen, Kurs steigt.
    • Unveränderter Ausblick limitiert Marktschätzungen.
    AKTIE IM FOKUS - Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung.

    Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kam im vorbörslichen Handel gut an, der Kurs stieg in einem schwachen Gesamtmarkt um gut zwei Prozent auf 102,20 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro allerdings fast 30 Prozent eingebüßt.

    Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen./bek/mis

    Nemetschek

    +3,63 %
    -0,68 %
    -8,97 %
    -22,34 %
    +1,55 %
    +119,60 %
    +66,39 %
    +623,28 %
    +1.860,00 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 102,6 auf Tradegate (04. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,85 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+53,55 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
