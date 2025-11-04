Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten

Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen./bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 102,6 auf Tradegate (04. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,85 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+53,55 % bedeutet.