    Beyond Meat crasht nach Bilanz-Schock – Aktie wird zweistellig gegrillt

    Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen verschiebt seine Quartalszahlen wegen einer unklaren Wertminderung – und die Aktie bricht zweistellig ein.

    Foto: Gene J. Puskar - AP

    Beyond Meat hat erneut für Turbulenzen an der Wall Street gesorgt. Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen hat die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen überraschend um eine Woche verschoben – und damit einen massiven Kursrutsch ausgelöst. Die Aktie verlor am Montag 16 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es mehr Zeit benötige, um eine "wesentliche, nicht zahlungswirksame Wertminderung" auf langfristige Vermögenswerte zu berechnen. Die Bilanzvorlage soll nun am 11. November erfolgen, ursprünglich war sie für den 4. November geplant.

    Der Schritt sorgt für Verunsicherung unter Anlegern, die zuletzt ohnehin stark auf Volatilität gesetzt hatten. Im Oktober war Beyond Meat im Zuge des Meme-Aktien-Hypes auf Plattformen wie Robinhood rasant gestiegen. Der Kurs hatte sich innerhalb weniger Wochen von unter zwei auf fast acht US-Dollar vervierfacht, nachdem der Titel in den Roundhill Meme Stock ETF aufgenommen wurde. Privatanleger versuchten damit, Hedgefonds mit hohen Short-Positionen unter Druck zu setzen. Trotz des Hypes liegt die Aktie seit Jahresbeginn aber weiterhin rund 63 Prozent im Minus.

    Die Verzögerung steht in Zusammenhang mit einer größeren Bilanzprüfung. Beyond Meat erklärte, es sei "noch nicht möglich, den Betrag in angemessener Weise zu beziffern". Analysten vermuten, dass die Wertminderung auf eine anhaltende Nachfrageschwäche in den Kernmärkten zurückzuführen ist. Das Unternehmen kämpft seit Jahren mit Absatzproblemen, da viele Verbraucher wieder stärker zu konventionellen Fleischprodukten greifen oder durch neue Trends wie Abnehmmedikamente und "Make America Healthy Again"-Programme ihre Ernährungsgewohnheiten verändern.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    An den Märkten wurde die Ankündigung als schlechtes Zeichen gewertet. Die Aktie fiel auf 1,39 US-Dollar und damit unter den Schlusskurs von 1,89 US-Dollar Ende September. Selbst bullishe Prognosen zum Quartalsumsatz – Beyond Meat hatte zuvor Werte über Markterwartung in Aussicht gestellt – verloren an Glaubwürdigkeit. Analysten hatten bislang mit einem Umsatz von rund 70 Millionen US-Dollar und einem Verlust von 43 Cent je Aktie gerechnet.

    Die Verzögerung wirft Fragen zur finanziellen Stabilität und Transparenz des Unternehmens auf. Anleger müssen nun bis zum 11. November warten, um zu erfahren, wie hoch die Wertminderung tatsächlich ausfällt – und ob Beyond Meat in der Lage ist, seinen Platz im umkämpften Markt für Fleischalternativen zu behaupten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



