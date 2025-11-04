Beyond Meat crasht nach Bilanz-Schock – Aktie wird zweistellig gegrillt

Beyond Meat hat erneut für Turbulenzen an der Wall Street gesorgt. Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen hat die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen überraschend um eine Woche verschoben – und damit einen massiven Kursrutsch ausgelöst. Die Aktie verlor am Montag 16 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es mehr Zeit benötige, um eine "wesentliche, nicht zahlungswirksame Wertminderung" auf langfristige Vermögenswerte zu berechnen. Die Bilanzvorlage soll nun am 11. November erfolgen, ursprünglich war sie für den 4. November geplant.

Der Schritt sorgt für Verunsicherung unter Anlegern, die zuletzt ohnehin stark auf Volatilität gesetzt hatten. Im Oktober war Beyond Meat im Zuge des Meme-Aktien-Hypes auf Plattformen wie Robinhood rasant gestiegen. Der Kurs hatte sich innerhalb weniger Wochen von unter zwei auf fast acht US-Dollar vervierfacht, nachdem der Titel in den Roundhill Meme Stock ETF aufgenommen wurde. Privatanleger versuchten damit, Hedgefonds mit hohen Short-Positionen unter Druck zu setzen. Trotz des Hypes liegt die Aktie seit Jahresbeginn aber weiterhin rund 63 Prozent im Minus.