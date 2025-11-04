Elektroflugzeugbauer Beta Technologies explodiert bei Milliarden-IPO

Die Beta-Aktien wurden zu 34 US-Dollar pro Stück platziert und lagen damit über der anvisierten Preisspanne von 27 bis 33 US-Dollar. Insgesamt wurden 29,9 Millionen Anteile ausgegeben. Damit wird das Unternehmen aus South Burlington, Vermont, an der Börse mit rund 7,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Dienstag startet die Aktie an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BETA.

Beta Technologies hat mit seinem Börsendebüt ein starkes Zeichen für den wiedererstarkten IPO-Markt gesetzt. Das Unternehmen, das auf elektrisch angetriebene Flugzeuge spezialisiert ist, sammelte bei seinem Börsengang 1,02 Milliarden US-Dollar ein – mehr als ursprünglich geplant. Wird die Aktie wie die der Konkurrenten Joby und Archer Aviation explodieren?

Das Interesse der Investoren war enorm: Die Platzierung war laut Bloomberg etwa 20-fach überzeichnet. Dabei kam der Börsengang zu einem denkbar schwierigen Zeitpunkt – mitten im US-Haushaltsstillstand, der zahlreiche Börsenpläne verzögert hatte. Dennoch gelang es Beta, die Nachfrage am Markt für Zukunftstechnologien zu nutzen.

Beta entwickelt seit 2017 elektrische Flugzeuge für zivile und militärische Anwendungen. Das Modell ALIA, das bereits auf der Paris Air Show präsentiert wurde, soll zunächst im Fracht- und Logistikbereich eingesetzt werden. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben bereits über 150.000 Kilometer Flugerfahrung gesammelt und strebt bis 2027 eine Zulassung für seine Modelle an.

Der Aktienkurs des Konkurrenten Joby ist seit Jahresbeginn um 110 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit keinem Geringeren als dem KI-Chip-Giganten Nvidia bekannt gab. Archer Aviation hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdreifacht. Zu den prominenten Investoren bei Beta zählen GE Aerospace, BlackRock und Amazon. GE hatte bereits im September 2024 eine strategische Partnerschaft mit Beta geschlossen und rund 300 Millionen US-Dollar investiert.

Trotz des IPO-Erfolgs bleibt Beta unterm Strich defizitär: In der ersten Jahreshälfte 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 183 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 15,6 Millionen US-Dollar. Dennoch kann Beta wie auch Archer und Joby als Symbol für den Aufbruch in die elektrische Luftfahrt gesehen werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion