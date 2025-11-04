ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'
- Barclays hebt Kering-Kursziel auf 245 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Underweight" trotz Optimismus.
- Ergebnisschätzungen für 2025/2026 um 18% erhöht.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 301,1 auf Tradegate (04. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -7,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 37,16 Mrd..
Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Kering Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -51,84 %/+2,97 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 245 Euro