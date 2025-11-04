Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 301,1 auf Tradegate (04. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -7,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 37,16 Mrd..

Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Kering Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -51,84 %/+2,97 % bedeutet.