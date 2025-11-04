    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering

    ANALYSE-FLASH

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kering-Kursziel auf 245 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Underweight" trotz Optimismus.
    • Ergebnisschätzungen für 2025/2026 um 18% erhöht.
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kering S.A.!
    Long
    275,02€
    Basispreis
    3,12
    Ask
    × 9,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    337,90€
    Basispreis
    3,76
    Ask
    × 8,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Kering

    -1,21 %
    -7,54 %
    +2,33 %
    +40,35 %
    +31,34 %
    -36,51 %
    -44,47 %
    +97,79 %
    +64,02 %
    ISIN:FR0000121485WKN:851223

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 301,1 auf Tradegate (04. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -7,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 37,16 Mrd..

    Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Kering Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -51,84 %/+2,97 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 245 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00, was einem Rückgang von -19,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas …