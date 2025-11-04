Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses

Auf Tradegate gaben die Papiere um ein Prozent nach auf 14,39 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie näherten sich wieder dem Rekordtief von Mitte Oktober bei 14,17 Euro an.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Negativ ist am Dienstag die vorbörsliche Reaktion auf die Quartalsbilanz von Evonik ausgefallen.

Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass nach einer Gewinnwarnung im September das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nun zwar nahe der Konsensschätzung liege.

Dies sei aber allein dem Segment "Other/Corporate" zu verdanken, während die beiden zentralen operativen Segmente schwach abgeschnitten hätten. Das werfe Fragen hinsichtlich der Qualität des Ergebnisses auf./bek/stk/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 14,36 auf Tradegate (04. November 2025, 08:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,97 %. Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,72 Mrd.. Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +4,31 %/+39,08 % bedeutet.



