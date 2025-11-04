    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik-Aktien fallen vorbörslich um 1% auf 14,39 Euro.
    • Quartalsbilanz enttäuscht, Nähe zum Rekordtief.
    • Analyst: Ergebnisqualität wegen schwacher Segmente fraglich.
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Negativ ist am Dienstag die vorbörsliche Reaktion auf die Quartalsbilanz von Evonik ausgefallen.

    Auf Tradegate gaben die Papiere um ein Prozent nach auf 14,39 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie näherten sich wieder dem Rekordtief von Mitte Oktober bei 14,17 Euro an.

    Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass nach einer Gewinnwarnung im September das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nun zwar nahe der Konsensschätzung liege.

    Dies sei aber allein dem Segment "Other/Corporate" zu verdanken, während die beiden zentralen operativen Segmente schwach abgeschnitten hätten. Das werfe Fragen hinsichtlich der Qualität des Ergebnisses auf./bek/stk/zb

    Evonik Industries

    -1,03 %
    -2,36 %
    -3,97 %
    -12,60 %
    -28,25 %
    -21,41 %
    -33,18 %
    -57,60 %
    -56,61 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 14,36 auf Tradegate (04. November 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,72 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +4,31 %/+39,08 % bedeutet.




