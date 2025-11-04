Hugo Boss vorbörslich schwach - Umsatz enttäuscht

Sie sieht daher eher Positives im Zahlenwerk. So habe sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und die Betriebskosten seien weiterhin niedrig geblieben, schrieb sie. Auch Dhar hob die Kostenkontrolle positiv hervor./ck/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 36,91 auf Tradegate (04. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +2,31 %/+75,76 % bedeutet.