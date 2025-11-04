AKTIE IM FOKUS
Hugo Boss vorbörslich schwach - Umsatz enttäuscht
- Verfehlte Umsatzerwartungen drücken Hugo Boss Aktie.
- Aktie fällt vorbörslich um 1,9% auf 37,19 Euro.
- Analysten sehen positive Aspekte in den Zahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Verfehlte Umsatzerwartungen haben die Aktie von Hugo Boss am Dienstag vorbörslich belastet. Auf Tradegate gab das Papier des Modeunternehmens im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,9 Prozent auf 37,19 Euro nach.
JPMorgan-Analystin Chiara Battistini verwies - wie auch Manjari Dhar von der kanadischen Bank RBC - auf den unter der Konsensschätzung liegenden Umsatz im dritten Quartal. Dass Boss nun allgemein etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr blickt und seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis an das untere Ende seiner Prognosespannen anpasste, sieht Battistini jedoch als bereits eingepreist an.
Sie sieht daher eher Positives im Zahlenwerk. So habe sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und die Betriebskosten seien weiterhin niedrig geblieben, schrieb sie. Auch Dhar hob die Kostenkontrolle positiv hervor./ck/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 36,91 auf Tradegate (04. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +2,31 %/+75,76 % bedeutet.
So oder so, ich bleib dabei und Kauf ggf noch ein paar Stücke. Ich spekuliere auf eine Übernahme durch Frasers...
Zusätzlich ist auf dem Optionsmarkt bei Hugo Boss seit längerer Zeit schon einiges los. Es gibt sehr viele Put-Optionen auf dem Strike 40€ - grob Überschlagen auf ca 20 Millionen Aktien wenn man alle Zeitpunkte zusammenaddiert:
Gestern erst wieder bei Boss shoppen gewesen - derzeit hervorragende Klamotten im Angebot. Heute direkt nochmal nachgelegt. Entweder es kommt zum Übernahmeangebot oder der Kurs wird künstlich unten gehalten. So oder so sehe ich hier eine hohe Chance bei niedrigem Risiko, da mich das Produktportfolio abgesehen der „Politik“ bei Boss überzeugt