    JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nach einem ermutigenden zweiten Quartal habe der Gesundheitstechnik-Hersteller nun auch ein gutes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Julien Dormois am Dienstag. Eine solide Nachfrage und die günstige Vorjahresbasis hätten es möglich gemacht, dass im vierten Quartal in Folge ein Anstieg der Auftragseingänge vermeldet wurde./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,60 % und einem Kurs von 25,19EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


