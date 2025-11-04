JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe seine vorab veröffentlichten starken Zahlen bestätigt, wobei die Ende Oktober angehobene Prognose für die operative Gewinnmarge die größte Überraschung gewesen sei, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Trotz der unter den Erwartungen liegenden Umsätze, die hauptsächlich vorübergehenden Lieferverzögerungen in der Türkei geschuldet seien, habe die Profitabilität dank erfolgreicher Projektabwicklungen und höherer Margen im Servicebereich deutlich über den Erwartungen gelegen./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

