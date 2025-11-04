JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe seine vorab veröffentlichten starken Zahlen bestätigt, wobei die Ende Oktober angehobene Prognose für die operative Gewinnmarge die größte Überraschung gewesen sei, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Trotz der unter den Erwartungen liegenden Umsätze, die hauptsächlich vorübergehenden Lieferverzögerungen in der Türkei geschuldet seien, habe die Profitabilität dank erfolgreicher Projektabwicklungen und höherer Margen im Servicebereich deutlich über den Erwartungen gelegen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte