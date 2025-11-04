SAF-Holland vorbörslich schwach - Senkt erneut Umsatzprognose

Die erneute Umsatzwarnung komme zwar nicht überraschend, falle aber noch deutlicher aus als befürchtet, kommentierte ein Händler. Er verwies darauf, dass sich das Umfeld im wichtigen Nordamerika-Geschäft in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat./gl/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 16.374 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -7,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 620,99 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +10,78 %/+106,79 % bedeutet.