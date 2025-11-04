    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND

    SAF-Holland vorbörslich schwach - Senkt erneut Umsatzprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • SAF-Holland senkt Prognose erneut, Aktien fallen 3,5%.
    • Umsatzziel jetzt bei 1,70 bis 1,75 Milliarden Euro.
    • Nordamerika-Geschäft bleibt herausfordernd, Umfeld trübt.
    Foto: SAF Holland

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine abermals gesenkte Prognose hat SAF-Holland am Dienstag vorbörslich zugesetzt. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien des Lkw-Zulieferers 3,5 Prozent auf 13,69 Euro. Damit droht ihnen ein Rutsch auf ein Tief seit dem US-Zollschock Anfang April.

    Das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen kappte wegen einer eingetrübten Absatzerwartung sein Umsatzziel für das Jahr auf 1,70 bis 1,75 Milliarden Euro. Schon Ende Juli hatte SAF den Erlösausblick von 1,85 bis 2,0 auf 1,8 Milliarden Euro verringert.

    Die erneute Umsatzwarnung komme zwar nicht überraschend, falle aber noch deutlicher aus als befürchtet, kommentierte ein Händler. Er verwies darauf, dass sich das Umfeld im wichtigen Nordamerika-Geschäft in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat./gl/zb

    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 16.374 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -7,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 620,99 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +10,78 %/+106,79 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
