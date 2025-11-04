Vidac Pharma gibt nach CTIS-Aktualisierung die Genehmigung für klinische Studien in Deutschland bekannt

London (Großbritannien), 4. November 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Therapien für onkologische und onkodermatologische Indikationen entwickelt, gab heute bekannt, dass seine klinische Studie in Deutschland genehmigt wurde.

„Dies wird die erste klinische Studie sein, die speziell auf die Beseitigung hochproliferativer aktinischer Keratosen (AK) abzielt, bei denen das Risiko besteht, dass sie zu Plattenepithelkarzinomen, einer potenziell metastasierenden Krebsart, fortschreiten“, sagte Dr. Eyal Breitbart, CTO von Vidac Pharma.

Die Genehmigung folgt auf eine kürzlich erfolgte Aktualisierung im Clinical Trials Information System (CTIS) und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein im laufenden klinischen Entwicklungsprogramm von Vidac Pharma. Diese Genehmigung ermöglicht die Aufnahme von Studienaktivitäten in Deutschland und erweitert die klinische Präsenz des Unternehmens in Europa weiter.

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr, die Genehmigung für den Start dieser speziellen Studie in Deutschland erhalten zu haben“, sagte Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO von Vidac Pharma. „Ohne die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Prof. Thomas Dirschka vom Centroderm in Wuppertal und seinem Team sowie die gründliche Arbeit aller unserer Mitarbeiter sowohl intern als auch in Deutschland wäre dies nicht möglich gewesen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere bahnbrechenden Therapien Patienten in ganz Europa zugänglich zu machen. Dem Vidac-Team ist es gelungen, neue kleine Moleküle zu entwickeln, die erstmals den Warburg-Effekt umkehren – ein einzigartiges Merkmal aller Krebsarten, das vor 100 Jahren von Dr. Otto Warburg, dem renommierten deutschen Biochemiker, entdeckt wurde. Nun arbeitet das Team an neuen Anwendungen für diesen ersten Wirkstoff seiner Klasse mit völlig neuartiger Wirkungsweise.“

„Vidac Pharma arbeitet weiterhin eng mit den europäischen Zulassungsbehörden zusammen, um höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Compliance in allen klinischen Entwicklungsprogrammen zu gewährleisten“, erklärte Sandra Gamzon, MBA, Chief Operating Officer von Vidac Pharma.

Über das Studiendesign

Die geplante Phase-2-Studie wird die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeitssignale der von Vidac Pharma entwickelten Therapie bei Teilnehmern mit fortgeschrittenen AK-Läsionen bewerten. Das Protokoll umfasst klar definierte Einschlusskriterien, klinisch aussagekräftige Endpunkte, zentralisierte und standortbezogene Qualitätskontrollen, gegebenenfalls verblindete Bewertungen und vordefinierte Zwischenanalysen, um robuste, entscheidungsrelevante Daten zu gewährleisten.