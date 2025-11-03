Chance von 190,00 Prozent p.a.!

Tesla verzeichnet in diesem Jahr rückläufige Verkaufszahlen in Europa, da das Unternehmen nur über eine begrenzte und veraltete Modellpalette verfügt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass etablierte Hersteller sowie chinesische Wettbewerber in hohem Tempo neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Von Januar bis September sanken die Tesla-Verkäufe in Europa im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 um 28,5 Prozent. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz im globalen Markt für Elektrofahrzeuge hoffen die Aktionäre, dass CEO Elon Musk das Unternehmen zu einem Konzern für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik weiterentwickeln kann. Dafür erwartet Musk eine Vergütung von 1 Billion USD. Die Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfehlen, gegen das vorgeschlagene Vergütungspaket zu stimmen, da sie es für überhöht halten.

Im Aktienkurs von Tesla ist sehr viel Fantasie eingepreist. Das Mantra vom geometrischen Volumenanstieg bei den Elektroautos ist längst verstummt. In Zukunft sollen „humanoide Roboter“ zu Geld gemacht werden. Hier muss Musk sehr viel gelingen, um die geschätzte Marktkapitalisierung von aktuell rund 1,52 Billionen USD zu rechtfertigen. Doch Musk greift selbst in die Kursentwicklung von Tesla ein. So war ab 10. September zu beobachten, dass aus seiner Richtung die Tesla-Aktien nach oben getrieben wurden. Auf diese Weise wurde der Kurs von 350,00 USD auf 410,00 USD hochlizitiert. Trotz aller Maßnahmen zur Kurspflege ist die Aktie an der Überwindung des Widerstandsbereichs zwischen 460,25 USD und 488,54 USD bis dato gescheitert. Der Bereich kennzeichnet auch das gültige Allzeithoch vom 18. Dezember 2024 bei 488,54 USD. Wird dieser Bereich überwunden, könnte das Papier möglicherweise um weitere 8 Prozent nach oben ausbrechen. Aus heutiger Sicht ist aber nicht zu erwarten, dass der Kurs den Widerstand bei 620,70 USD in den kommenden 15,5 Wochen überwinden sollte. Eine Ausnahme könnte die Kurspflege in eigener Sache darstellen. Gewinnen in dieser Zeitspanne die Bären die Oberhand, könnte sich der Kurs durch den Bereich rund um 361,05 USD durcharbeiten.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Tesla Inc. (FD27L6), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.02.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 280,00 USD auf der Unterseite und 640,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 3. November 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 6,38 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 190,00 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 289,02 USD fällt oder über den Widerstand bei 620,70 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Tesla Inc. (Stand: 03.11.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD27L6 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 6,28 / 6,38 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 280,00 USD Basiswert: Tesla, Inc. obere KO-Schwelle: 640,00 USD akt. Kurs Basiswert: 468,45 USD Laufzeit: 20.02.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 190,00 % p.a. Quelle: Société Générale

