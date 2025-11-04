    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Porsche SE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Autoholding Porsche SE von 32 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell am Montagnachmittag an die aktuellen Kursziele für die Beteiligungen VW und den Sportwagenbauer Porsche AG an. Zudem berücksichtigte er die Halbjahresbilanz der Porsche SE. Hauptrisiko für Porsche SE blieben die Dividenden der beiden./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 34,71EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Patrick Hummel
    Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was eine Steigerung von +6,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Porsche SE auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Autoholding Porsche SE von 32 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell am Montagnachmittag an die aktuellen …