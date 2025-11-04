UBS stuft Porsche SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Autoholding Porsche SE von 32 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell am Montagnachmittag an die aktuellen Kursziele für die Beteiligungen VW und den Sportwagenbauer Porsche AG an. Zudem berücksichtigte er die Halbjahresbilanz der Porsche SE. Hauptrisiko für Porsche SE blieben die Dividenden der beiden./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 34,71EUR auf Tradegate (04. November 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

