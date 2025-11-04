    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    Deutliche Verluste in Japan und Südkorea nach zuvor starkem Lauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen schwächeln, Japan und Südkorea stark betroffen.
    • Gewinnmitnahmen und US-Handelsabkommen belasten Märkte.
    • Nikkei 225 und Kospi verzeichnen deutliche Verluste.
    Aktien Asien - Deutliche Verluste in Japan und Südkorea nach zuvor starkem Lauf
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag geschwächelt. Deutlich ging es dabei in Japan und Südkorea nach unten. Beide Börsen kamen nach dem jüngsten Rekordlauf unter Druck.

    "Die Marktteilnehmer befinden sich derzeit im Gewinnmitnahmemodus", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Zusätzlich belasten die Äußerungen der US-Regierung, dass die Hochtechnologie von Nvidia nicht exportiert werden soll, die jüngst avisierten Handelsabkommen zwischen den USA und China." Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die nachbörslichen Verluste des US-Technologiewertes Palantir. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg nannten zudem "Sorgen in Anbetracht des US-Shutdowns sowie die Unsicherheit hinsichtlich weiterer Zinssenkungen der Fed das Marktgeschehen."

    Der Nikkei 225 verlor nach der Feiertagspause vom Montag nun 1,74 Prozent auf 51.497,20 Punkte, während der technologielastige südkoreanische Leitindex Kospi nach den Vortagsgewinnen um mehr als zwei Prozent fiel. Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partner sprach von ausgeprägter Nervosität. Der Volatilitätsindex des südkoreanischen Kospi 200 stehe auf seinem höchsten Stand seit den Zollturbulenzen vom April, so Altmann.

    Nicht ganz so stark waren die Abgaben an den übrigen Börsen. In Australien gab der Leitindex S&P/ASX 200 um 0,91 Prozent auf 8.813,71 Punkten nach. Die Notenbank des Landes hatte die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. "Zusätzlich belasten die Aussagen der Reserve Bank of Australia, nach der heutigen Zinsentscheidung, dass der Arbeitsmarkt in Australien weiterhin sehr eng bleibt und Inflationstendenzen erkennbar bleiben", so Lipkow.

    Ähnlich sah es an den chinesischen Börsen aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen büßte 0,75 Prozent auf 4.618,70 Punkte ein, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,78 Prozent auf 25.955,33 Punkte sank./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 177,1 auf Tradegate (04. November 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,30 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +15,99 %/+32,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
