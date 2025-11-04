Yealink stellt unter dem Motto „Ring in Smart Zone" die neue SIP-Telefonreihe T7/T8 vor - eine Neudefinition intelligenter, sicherer und optimierter Arbeitsbereiche für das hybride Zeitalter

XIAMEN, China, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Da hybrides Arbeiten die globale Geschäftskommunikation weiterhin verändert, verlangen Fachleute intelligentere Tools, stärkeren Schutz und nahtlosere Erfahrungen. Als weltweit führende Marke für SIP-Telefone in acht aufeinanderfolgenden Jahren (Quelle: Frost & Sullivan) übernimmt Yealink erneut eine Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung mit der Einführung seiner SIP-Telefonreihe der nächsten Generation – der T7- und T8-Serie – unter dem Motto „Ring in Smart Zone".

Die T7 Serie ist für verschiedene Ebenen der professionellen Nutzung positioniert und wurde für Anwender der Mittelklasse entwickelt. Sie bietet ein raffiniertes Design, ein Farbdisplay und wichtige Funktionen für die tägliche Kommunikation. Die T8 Serie wurde für anspruchsvolle Nutzer entwickelt und bietet eine verbesserte Leistung dank fortschrittlicher KI-Geräuschunterdrückung, Notfalltaste, antimikrobiellen Materialien und einem eleganten Design mit unsichtbaren Scharnieren.

Beide Serien verfügen über ein optimiertes Acoustic Shield und leistungsstarke 3W-Lautsprecher für kristallklare Gespräche in dynamischen Umgebungen. Nachhaltigkeit steht weiterhin im Mittelpunkt der Innovationen von Yealink – mit umweltfreundlichen Verpackungen und Energiesparmodi bei allen Modellen sowie PCR-Materialien (Post-Consumer Recycled) bei den Premium-Serien T87W und T88, wodurch Plastikmüll und CO2-Bilanz erheblich reduziert werden.

Sicherer Arbeitsbereich: Drei Ringe für den Schutz von IP-Telefonen

Die Sicherheit steht im Mittelpunkt der T7/T8-Serie. Auf der Grundlage des Yealink IP-Telefon-Sicherheitskonzepts „Three Rings of Security" bieten die Telefone einen mehrschichtigen Schutz für Geräte, Netzwerke und Daten:

Der Core Ring gewährleistet die Geräteintegrität durch ein TEE (Trusted Execution Environment) und eine sichere Schlüsselverwaltung.

gewährleistet die Geräteintegrität durch ein und eine sichere Schlüsselverwaltung. Der Shield Ring schützt Netzwerkverbindungen vor Eindringlingen und unbefugtem Zugriff durch 802.1X -Authentifizierung und gewährleistet so die Ausfallsicherheit und Stabilität der Unternehmenskommunikation.

schützt Netzwerkverbindungen vor Eindringlingen und unbefugtem Zugriff durch -Authentifizierung und gewährleistet so die Ausfallsicherheit und Stabilität der Unternehmenskommunikation. Der Guard Ring schützt die Datenübertragung mit TLS 1.3+-Verschlüsselung und sichert so Signalisierungs-, Medien- und Benutzerdaten sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand.

Zusammen mit dem End-to-End-Schlüsselverwaltungssystem von Yealink bilden diese Abwehrmaßnahmen eine robuste und zukunftssichere Sicherheitsarchitektur, die Unternehmen dabei unterstützt, weltweit Compliance, Vertraulichkeit und Vertrauen zu gewährleisten.

Optimierter Arbeitsbereich: Vereinfacht, vernetzt und flexibel

Ausgestattet mit Wi-Fi 6 (verfügbar in den Modellen T7-W und allen T8-Modellen) und Bluetooth 5.0 unterstützt die neue Serie flexible Konnektivität und müheloses Koppeln von Peripheriegeräten. Die T8-Serie verfügt außerdem über den Gerätemodus – schließen Sie das Tischtelefon einfach über ein USB-C-Kabel an einen Laptop an, ohne die Plattform wechseln zu müssen – und gewährleistet so einen nahtlosen und einheitlichen Arbeitsablauf für alle Benutzer.

Lösungen für die Industrie: Jedes Szenario unterstützen

Die T7/T8-Serie unterstützt über neun Branchen und Dutzende von professionellen Szenarien – von Führungsetagen und Call Centern bis Rezeptionen und Großraumbüros – und ermöglicht Fachkräften eine intelligentere, sicherere und schnellere Kommunikation.

Mit der T7/T8-Serie definiert Yealink die Unternehmenskommunikation für das hybride Zeitalter neu – durch die Kombination von intelligentem Design, sicherer Architektur und optimierter Benutzererfahrung entsteht eine wirklich vernetzte „Smart Zone", in der Technologie, Vertrauen und Nachhaltigkeit zusammenkommen.

Informationen zu Yealink

Yealink (300628.SZ) ist ein weltweit führender Anbieter von Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und Regionen gilt Yealink als einer der drei führenden Anbieter von Videokonferenzlösungen und als die weltweit führende Marke für SIP-Telefone.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yealink.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808178/image.jpg

