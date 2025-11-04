    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen./rob/ck/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Joseph George
    Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



