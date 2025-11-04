JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen./rob/ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Joseph George
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
