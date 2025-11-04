HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe 2025/2030 wird aufgestockt!
Die HMS Bergbau AG plant eine strategische Erweiterung ihrer Finanzmittel, um ihr Handelsgeschäft und den Bereich Flüssigbrennstoffe zu stärken. Die Montega Markets GmbH wurde als alleiniger Lead Manager mit der Prüfung der Anleiheaufstockung beauftragt. Mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. EUR im Jahr 2024 und einer positiven Prognose für 2025 strebt das Unternehmen nach weiterem Wachstum.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- HMS Bergbau AG erwägt die Aufstockung ihrer 10,0 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung.
- Der Nettoerlös aus der Anleiheaufstockung soll zur Ausweitung des Handelsgeschäfts und zur Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe verwendet werden.
- Die Montega Markets GmbH wurde als Sole Lead Manager beauftragt, die mögliche Anleiheaufstockung zu prüfen.
- Im Geschäftsjahr 2024 erzielte HMS Bergbau AG einen Umsatz von EUR 1,3 Mrd., ein EBITDA von rd. EUR 20,1 Mio. und einen Jahresüberschuss von rd. EUR 13,25 Mio.
- Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rd. EUR 1,5 Mrd. und ein EBITDA von rd. EUR 20 Mio.
- HMS Bergbau AG ist ein führendes unabhängiges Rohstoffhandelsunternehmen mit einem globalen Netzwerk und Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,95 % im
Minus.
-0,95 %
+0,48 %
+9,54 %
+395,24 %
