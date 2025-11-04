89 0 Kommentare HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe 2025/2030 wird aufgestockt!

Die HMS Bergbau AG plant eine strategische Erweiterung ihrer Finanzmittel, um ihr Handelsgeschäft und den Bereich Flüssigbrennstoffe zu stärken. Die Montega Markets GmbH wurde als alleiniger Lead Manager mit der Prüfung der Anleiheaufstockung beauftragt. Mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. EUR im Jahr 2024 und einer positiven Prognose für 2025 strebt das Unternehmen nach weiterem Wachstum.

