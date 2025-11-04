ANALYSE-FLASH
Bernstein lässt Rheinmetall auf 'Market-Perform' - Ziel 1960 Euro
- Rheinmetall bleibt bei "Market-Perform" eingestuft.
- Kursziel von 1960 Euro für die Aktie festgelegt.
- Umsatzziel 2030 von 50 Milliarden Euro im Fokus.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1960 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 1.726 auf Tradegate (04. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,65 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.082,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +12,98 %/+30,36 % bedeutet.
Die Rheinmetall-Aktie hat im Jahr 2025 eine außergewöhnliche Wachstumsphase erlebt und sich als einer der stärksten Werte am deutschen Aktienmarkt etabliert. Der Konzern profitiert weiterhin von einer robusten Auftragslage, einem historischen Auftragsbestand von über 40 Milliarden Euro und konstanter Margensteigerung, getrieben durch die hohe Nachfrage im Verteidigungssektor.
Für 2025 erwarten Analysten einen Umsatzsprung auf durchschnittlich 12,8 Mrd. Euro – das entspricht rund 31% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA dürfte ebenfalls deutlich zulegen und im Schnitt bei 2,5 Mrd. Euro liegen, was einem Plus von fast 40% entspricht. Der Nettogewinn wird auf 1,3 Mrd. Euro geschätzt – satte 64% über dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge legt weiter zu und bewegt sich Richtung 20%.https://aktien.guide/kursziel/Rheinmetall-DE0007030009
Die Aktie notiert aktuell bei etwa 1.730 Euro, nachdem Ende September das Allzeithoch von knapp 2.000 Euro erreicht wurde. Die Performance ist herausragend: 2025 stieg die Aktie um rund 186%. Analysten sehen mittelfristig Kursziele zwischen 1.750 und 2.500 Euro; der Konsens liegt bei ca. 2.183 Euro und bietet damit über 20% Kurspotenzial. Die Kombination aus starker Gewinnentwicklung und strukturellem Rückenwind im Verteidigungsmarkt sorgt für eine Neubewertung des Unternehmens, mit soliden Aussichten auch über das laufende Jahr hinaus.https://www.ftd.de/finanzen/boerse/aktien/rheinmetall-aktie-…