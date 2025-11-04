Bernstein lässt Rheinmetall auf 'Market-Perform' - Ziel 1960 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 1.726 auf Tradegate (04. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,65 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.082,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +12,98 %/+30,36 % bedeutet.