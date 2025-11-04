    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein lässt Rheinmetall auf 'Market-Perform' - Ziel 1960 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall bleibt bei "Market-Perform" eingestuft.
    • Kursziel von 1960 Euro für die Aktie festgelegt.
    • Umsatzziel 2030 von 50 Milliarden Euro im Fokus.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1960 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

    Rheinmetall

    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 1.726 auf Tradegate (04. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

