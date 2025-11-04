Kritische Metalle aus Skandinavien für Europas Energiewende

Der schwedische Explorer Arctic Minerals positioniert sich mit Kupfer- und kritischen Metallprojekten in Skandinavien als strategischer Profiteur der europäischen Rohstoffwende. Das Unternehmen nutzt stabile Jurisdiktionen und wachsende Nachfrage nach Schlüsselmetallen für den Aufbau einer nachhaltigen Wachstumsbasis.

Kupfer als Schlüsselfaktor für Europas Versorgungssicherheit

Kaum ein Metall ist für die Energiewende so zentral wie Kupfer. Es leitet Strom, verbindet Windparks, Rechenzentren und Elektroautos - und steht zunehmend im Fokus geopolitischer Spannungen. Die EU deckt derzeit rund die Hälfte ihres Kupferbedarfs aus Übersee, vor allem aus Chile und Peru. Das bedeutet lange Lieferwege, hohe Transportkosten und wachsende Abhängigkeiten.

Hier setzt Arctic Minerals AB (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) an. Das schwedische Explorationsunternehmen konzentriert sich auf Kupfer, Nickel, Kobalt und Seltene Erden - genau jene Rohstoffe, die im Zuge des europäischen Critical Raw Materials Act (CRMA) künftig verstärkt innerhalb der EU gefördert werden sollen. Der CRMA schreibt bis 2030 vor, mindestens 10 Prozent der benötigten kritischen Metalle in der EU zu fördern und 40 Prozent zu verarbeiten. Arctic Minerals will Teil dieser neuen europäischen Lieferkette werden und hat dafür in Skandinavien ein vielversprechendes Portfolio aufgebaut.

Projekte mit Substanz und großem Entdeckungspotenzial

Das Flaggschiffprojekt Hennes Bay in Südwest-Schweden ist das derzeit wichtigste Asset des Unternehmens. Eine erste JORC-konforme Ressourcenschätzung aus dem März 2025 weist 55,4 Millionen Tonnen Erz mit 1,0 Prozent Kupferäquivalent (0,8 % Cu / 20,8 g/t Ag) aus. Darin enthalten sind 447.000 Tonnen Kupfer und 37 Millionen Unzen Silber - eine Ressource von industrieller Größenordnung. Die Lagerstätte liegt in einer Region mit langer Bergbautradition, moderner Infrastruktur und klaren rechtlichen Rahmenbedingungen.

Bislang wurden weniger als fünf Prozent des Gebiets erkundet. Oberflächenproben mit bis zu 1,78 Prozent Kupfer und 40 Gramm Silber je Tonne lassen auf ein großflächiges, noch weitgehend unerschlossenes System schließen. Arctic Minerals will die Ressource durch weitere Bohrungen und geophysikalische Messungen ausbauen. Unternehmensunterlagen verweisen auf die technische Realisierbarkeit eines Untertagebetriebs, die Ressource ist jedoch noch zu 100 Prozent in der Kategorie „inferred“ - der nächste Schritt ist daher die weitere Definition und Hochstufung.