NCCN feiert die Ausweitung des Zugangs zu Krebsbehandlungen in Afrika auf der AORTIC-Tagung 2025 mit neuen NCCN-Anpassungen für Subsahara-Afrika
Die aktualisierten Leitlinien zur Krebsbehandlung spiegeln die bedeutenden Fortschritte bei der Krebsbehandlung wider, die durch die laufenden gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung der onkologischen Ressourcen in der Region erzielt wurden.
HAMMAMET, Tunesien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN)- ein Zusammenschluss führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten - hat mit der African Cancer Coalition und der American Cancer Society zusammengearbeitet, um zu beschreiben, wie sich die Leitlinien für die Krebsbehandlung in den letzten Jahren in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara entwickelt haben. Dies geschah während der alle zwei Jahre stattfindenden Tagung der African Organization for Research and Training in Cancer (AORTIC) in Hammamet, Tunesien. Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren die African Cancer Coalition, die American Cancer Society und das NCCN den Übergang von harmonisierten klinischen Praxisrichtlinien zu den neuen International Adaptations of NCCN Guidelines für Subsahara-Afrika, die zeigen, welche Fortschritte beim Zugang zur Krebsversorgung in der Region gemacht wurden.
Das NCCN Global Program arbeitet seit 2017 mit der American Cancer Society, der African Cancer Coalition und anderen Gruppen zusammen. In diesem Jahr gaben die Organisationen gemeinsam die Einführung der NCCN Harmonized Guidelines für Subsahara-Afrika bekannt, die von der Leitung der African Cancer Coalition vorangetrieben wurde. Diese Ressourcen basieren auf den bewährten NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien), auf die sich Anbieter von Krebsbehandlungen auf der ganzen Welt verlassen. Die Farbcodierung stellt sowohl die optimale Versorgung dar, die in Ländern mit geringen und mittleren Ressourcen angestrebt wird, als auch pragmatische Ansätze für wirksame Behandlungsoptionen in ressourcenbeschränkten Umgebungen.
Bis 2019 enthält NCCN Harmonized Guidelines für Subsahara-Afrika evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für Prävention, Erkennung, Behandlung und unterstützende Pflege für fast alle Krebsarten in der Region. Im Zuge der Weiterentwicklung der Krebsbehandlung in der Region wurden diese Ressourcen in NCCN International Adaptations umgewandelt - dieselben auf die Region zugeschnittenen Referenzinstrumente, die auch in anderen Regionen der Welt verwendet werden. Insgesamt gibt es derzeit 57 NCCN-Leitlinien für die afrikanischen Länder südlich der Sahara.