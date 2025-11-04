NCCN feiert die Ausweitung des Zugangs zu Krebsbehandlungen in Afrika auf der AORTIC-Tagung 2025 mit neuen NCCN-Anpassungen für Subsahara-Afrika

Die aktualisierten Leitlinien zur Krebsbehandlung spiegeln die bedeutenden Fortschritte bei der Krebsbehandlung wider, die durch die laufenden gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung der onkologischen Ressourcen in der Region erzielt wurden.

HAMMAMET, Tunesien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN)- ein Zusammenschluss führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten - hat mit der African Cancer Coalition und der American Cancer Society zusammengearbeitet, um zu beschreiben, wie sich die Leitlinien für die Krebsbehandlung in den letzten Jahren in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara entwickelt haben. Dies geschah während der alle zwei Jahre stattfindenden Tagung der African Organization for Research and Training in Cancer (AORTIC) in Hammamet, Tunesien. Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren die African Cancer Coalition, die American Cancer Society und das NCCN den Übergang von harmonisierten klinischen Praxisrichtlinien zu den neuen International Adaptations of NCCN Guidelines für Subsahara-Afrika, die zeigen, welche Fortschritte beim Zugang zur Krebsversorgung in der Region gemacht wurden.