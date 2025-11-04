    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. David Adlington lobte am Dienstag in seinem ersten Kommentar, dass der Dialysekonzern mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen habe. Er rechnet zunächst mit einer positiven Kursreaktion, die aber nachlassen könnte, falls Fresenius weitere Anteile platzieren sollte. Anleger sollten auch die jüngste Kursdivergenz zum Konkurrenten Davita auf dem Radar haben./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:59 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:06 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 44,11EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 41,50
    Kursziel alt: 41,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


