JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. David Adlington lobte am Dienstag in seinem ersten Kommentar, dass der Dialysekonzern mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen habe. Er rechnet zunächst mit einer positiven Kursreaktion, die aber nachlassen könnte, falls Fresenius weitere Anteile platzieren sollte. Anleger sollten auch die jüngste Kursdivergenz zum Konkurrenten Davita auf dem Radar haben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 44,11EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
