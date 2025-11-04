AKTIE IM FOKUS
Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel
- Elmos hebt FCF-Ziel um 3 Prozentpunkte an.
- Aktie steigt um 4,8 % auf 83,30 Euro.
- Positive Auftragsentwicklung trotz gemischter Zahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann kurz nach dem Handelsstart 4,8 Prozent auf 83,30 Euro und machte damit seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage nahezu wett.
Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis gemischten Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien okay. Denn dass Elmos seine Margenprognose für 2025 an das untere Ende der bislang angegebenen Spanne angepasst habe, sei vom Konsens weitgehend erwartet worden.
Positiv sei vor allem, dass Elmos sein FCF-Ziel für das laufende Jahr deutlich um 3 Prozentpunkte angehoben habe. Das signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal"./ck/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 82,80 auf Tradegate (04. November 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +18,19 %/+39,05 % bedeutet.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.