    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Elmos hebt FCF-Ziel um 3 Prozentpunkte an.
    • Aktie steigt um 4,8 % auf 83,30 Euro.
    • Positive Auftragsentwicklung trotz gemischter Zahlen.
    AKTIE IM FOKUS - Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann kurz nach dem Handelsstart 4,8 Prozent auf 83,30 Euro und machte damit seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage nahezu wett.

    Ein Händler sprach von einem "insgesamt positiven bis gemischten Zahlenwerk". So hätten die wichtigsten Kennziffern im dritten Quartal etwas unter den Konsensschätzungen gelegen, die Margen aber seien okay. Denn dass Elmos seine Margenprognose für 2025 an das untere Ende der bislang angegebenen Spanne angepasst habe, sei vom Konsens weitgehend erwartet worden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ELMOS Semiconductor AG!
    Long
    69,93€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 5,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    98,82€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 5,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Positiv sei vor allem, dass Elmos sein FCF-Ziel für das laufende Jahr deutlich um 3 Prozentpunkte angehoben habe. Das signalisiere "Zuversicht in die Normalisierung des Auftragseingangs und in ein starkes viertes Quartal"./ck/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Elmos Semiconductor

    +6,54 %
    -5,27 %
    -6,50 %
    -9,81 %
    +36,38 %
    +60,45 %
    +295,50 %
    +482,65 %
    +283,56 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 82,80 auf Tradegate (04. November 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +18,19 %/+39,05 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Elmos Semiconductor profitieren von angehobenem Cashflow-Ziel Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann kurz nach dem Handelsstart 4,8 …