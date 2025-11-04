Defence Therapeutics zeigt starke präklinische in vivo-Wirksamkeit bei der Beurteilung von Accum-Kadcyla in Brustkrebsmodellen

Montreal, QC, Kanada, 4. November 2025 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf Wirkstoffverabreichungstechnologien spezialisiert hat, freut sich, heute auf der World ADC Conference in San Diego, USA, hoch erfreuliche Ergebnisse aus seiner jüngsten präklinischen In-vivo-Studie vorzustellen. Die Studie bewertet Accum-Kadcyla, eine neuartige Version des von Genentech/Roche vermarkteten ADC Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine), in Mausmodellen von HER2-positivem Brustkrebs.

Studienergebnisse: 20-fache Wirksamkeitssteigerung bei gleicher Dosis

In der vergleichenden In-vivo-Studie zeigte Accum-Kadcyla eine etwa 20-fach höhere tumorhemmende Wirksamkeit als Kadcyla allein, wenn es in derselben Dosis (0,5 mg/kg) verabreicht wurde. Das Tumorwachstum wurde in der mit Accum-Kadcyla behandelten Gruppe signifikant gestoppt, was bei den meisten Mäusen zu einer anhaltenden und nahezu vollständigen Tumorrückbildung führte, während Kadcyla in der gleichen Dosis (0,5 mg/kg) keine Wirkung zeigte. Bemerkenswerterweise überlebten 100 % der Tiere die gesamte Studiendauer ohne Anzeichen von Toxizität, was die hervorragende Verträglichkeit der Behandlung unterstreicht (siehe Abbildung unten).

Bedeutung für Patienten und die Industrie

Diese Ergebnisse bestätigen, dass die Accum-Plattform von Defence die intrazelluläre Aufnahme und Wirksamkeit von ADCs drastisch verbessern kann, indem sie die endosomale Einschließung überwindet – eine bekannte Schwachstelle aktueller ADCs. Durch die erhöhte Freisetzung des Wirkstoffs innerhalb der Krebszellen ermöglicht Accum eine effizientere Tumorzerstörung selbst bei geringeren Dosierungen.

Für Patienten ist diese Entdeckung besonders bedeutsam: Die Möglichkeit, bei reduzierter Dosis die gleiche oder sogar eine höhere Wirksamkeit zu erzielen, bedeutet potenziell geringere Toxizität und weniger Nebenwirkungen - ein zentraler Vorteil gegenüber derzeitigen ADC-Therapien. Praktisch gesehen könnte dies dazu führen, dass bisherige Zweitlinientherapien künftig als Erstlinientherapie eingesetzt werden - zum direkten Nutzen der Patienten.