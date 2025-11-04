IBU-tec: Montega empfiehlt Kauf, Kursziel bei 21€!
IBU-tec advanced materials AG, als einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien, erhält von Montega eine Kaufempfehlung. Mit einer neuen Anlage und ehrgeizigen Zielen bis 2028 ist Wachstum vorprogrammiert.
Foto: adobe.stock.com
- Montega hat die Coverage der IBU-tec advanced materials AG mit einem Kursziel von 21,00 Euro und der Empfehlung „Kaufen“ aufgenommen.
- IBU-tec ist der einzige europäische Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien im industriellen Maßstab.
- Montega prognostiziert für 2028 einen Umsatz von 84 Mio. Euro und ein EBITDA von 12,5 Mio. Euro für IBU-tec.
- Der Geschäftsbereich Batteriematerialien soll bis 2028 rund 59 % der Gesamterlöse des IBU-tec-Konzerns ausmachen.
- Eine neue Großanlage zur LFP-Produktion in Bitterfeld soll 2028 in Betrieb genommen werden, was zu weiterem Wachstum führen soll.
- IBU-tec entwickelt und produziert innovative Materialien, darunter LFP-Batteriematerialien, und ist langfristig bei globalen Megatrends wie Klima- und Umweltschutz positioniert.
Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,650EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.
+1,88 %
-12,02 %
+95,51 %
+102,88 %
+86,73 %
-26,51 %
+15,09 %
+8,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte