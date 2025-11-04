    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBU-tec advanced materials AktievorwärtsNachrichten zu IBU-tec advanced materials
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    IBU-tec: Montega empfiehlt Kauf, Kursziel bei 21€!

    IBU-tec advanced materials AG, als einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien, erhält von Montega eine Kaufempfehlung. Mit einer neuen Anlage und ehrgeizigen Zielen bis 2028 ist Wachstum vorprogrammiert.

    IBU-tec: Montega empfiehlt Kauf, Kursziel bei 21€!
    Foto: adobe.stock.com
    • Montega hat die Coverage der IBU-tec advanced materials AG mit einem Kursziel von 21,00 Euro und der Empfehlung „Kaufen“ aufgenommen.
    • IBU-tec ist der einzige europäische Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien im industriellen Maßstab.
    • Montega prognostiziert für 2028 einen Umsatz von 84 Mio. Euro und ein EBITDA von 12,5 Mio. Euro für IBU-tec.
    • Der Geschäftsbereich Batteriematerialien soll bis 2028 rund 59 % der Gesamterlöse des IBU-tec-Konzerns ausmachen.
    • Eine neue Großanlage zur LFP-Produktion in Bitterfeld soll 2028 in Betrieb genommen werden, was zu weiterem Wachstum führen soll.
    • IBU-tec entwickelt und produziert innovative Materialien, darunter LFP-Batteriematerialien, und ist langfristig bei globalen Megatrends wie Klima- und Umweltschutz positioniert.

    Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,650EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.


    IBU-tec advanced materials

    +1,88 %
    -12,02 %
    +95,51 %
    +102,88 %
    +86,73 %
    -26,51 %
    +15,09 %
    +8,29 %
    ISIN:DE000A0XYHT5WKN:A0XYHT





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IBU-tec: Montega empfiehlt Kauf, Kursziel bei 21€! IBU-tec advanced materials AG, als einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien, erhält von Montega eine Kaufempfehlung. Mit einer neuen Anlage und ehrgeizigen Zielen bis 2028 ist Wachstum vorprogrammiert.