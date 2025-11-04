JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag. Der Geschäftsmix sei in Ordnung. Sie erwähnte die bislang schwache Kursentwicklung in diesem Jahr und die Möglichkeit, dass die Resultate zunächst für etwas Erleichterung sorgen könnten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 37,40EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
