    JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Enttäuschung werde auf das Timing bei Auslieferungen zurückgeführt, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Die Bruttomarge sei allerdings besser als gedacht und die Prognosesenkung falle weniger harsch aus als befürchtet. Die neuen Ziele lägen nun am unteren Rand der bisherigen Spanne und damit auf Augehöhe mit den Markterwartungen./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 37,40EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.


