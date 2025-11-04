    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir Aktie mit Kurseinbruch - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -6,69 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 169,51 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,69 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,15  entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palantir-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,12 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +4,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,81 %. Im Jahr 2025 gab es für Palantir bisher ein Plus von +124,61 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,30 % geändert.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,05 %
    1 Monat +13,81 %
    3 Monate +26,12 %
    1 Jahr +338,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Bewertung der Palantir-Aktie und die Reaktion der Anleger auf die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen. Trotz positiver Ergebnisse und angehobener Umsatzprognosen gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Kursanstiegs. Nachbörslich fiel die Aktie um 4%, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet. Die Anleger sind gespalten zwischen Optimismus für zukünftige Kursziele und der Sorge um eine mögliche Überbewertung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 386,22 Mrd.EUR wert.

    Palantir: Zahlen stark, Aktie schwächelt


    Palantir überzeugt mit starken Quartalszahlen, doch die Aktie gerät dennoch unter Druck. Ist die Rallye vorerst ausgereizt oder folgt bald der nächste Anstieg?

    Kommt nach den Zahlen die Korrektur?


    Die Palantir-Aktie hat zum Wochenstart nachbörslich deutlich verloren, nachdem das Papier zuvor neue Rekordhochs erklommen hatte. Kommt bei dem Tech-Konzern jetzt die Korrektur? Starke Zahlen gemeldet Am Montag nach Börsenschluss hat Palantir seine Zahlen vorgelegt, die deutlich über den Erwartungen ausfielen. So meldete der Tech-Konzern einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,21 US$, nachdem […] The post Palantir-Aktie: Kommt nach den Zahlen die Korrektur? first appeared on sharedeals.de.

    Palantir übertrifft alle Prognosen – Aktie nachbörslich dennoch tiefrot


    Palantir übertrifft alle Erwartungen: Dank des KI-Booms steigen Umsatz und Gewinn rasant. Der Datenanalyse-Spezialist hebt seine Prognose an – und zählt nun zu den wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -6,85 %
    +4,01 %
    +12,56 %
    +25,02 %
    +339,47 %
    +1.949,48 %
    +1.737,16 %
    +1.975,06 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



