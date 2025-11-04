    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt verhaltenen Konjunkturumfeld, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Die bereits angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:24 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,15 % und einem Kurs von 13,38EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: Norma Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



