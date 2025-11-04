    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Quartalszahlen

    1105 Aufrufe 1105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler im Minus – Hoffnungsträger humanoide Roboter

    Schaeffler hat im dritten Quartal vor allem wegen Wertminderungen infolge einer Softwareumstellung seinen Verlust ausgeweitet. So lag der Nettoverlust im dritten Quartal bei 287 Millionen Euro.

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler verzeichnete im Q3 287 Mio. Euro Verlust.
    • Umsatz fiel um 2% auf 5,83 Mrd. Euro, schwacher Dollar.
    • 4.700 Stellenabbau in Europa, Fokus auf Robotertechnik.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Quartalszahlen - Schaeffler im Minus – Hoffnungsträger humanoide Roboter
    Foto: Wallstreet-Online

    Im Jahr zuvor hat Schaeffler ebenfalls rote Zahlen verbucht, der Verlust war aber mit 45 Millionen Euro deutlich kleiner ausgefallen. Als Gründe sind hierfür weitere Kosten für den laufenden Stellenabbau in Europa, aber auch Wertminderungen, die das Unternehmen für die Umstellung der SAP-Betriebssoftware auf eine Cloudlösung in die Bücher nahm, zu nennen. 

    Schaefflers Umsatz ging im dritten Quartal um zwei Prozent auf 5,83 Milliarden Euro zurück, was allerdings vorwiegend am schwachen US-Dollar lag. In der Krise der Zulieferer steht Schaeffler, auch wegen seiner diversifizierten Geschäfte, vergleichsweise noch gut da. Wie viele Konkurrenten, will auch Schaeffler stark Personal reduzieren und hat den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa, davon 2.800 in Deutschland angekündigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Long
    6,07€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 9,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,46€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 8,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Schaeffler

    -2,73 %
    +5,48 %
    +15,13 %
    +40,18 %
    +51,70 %
    +31,65 %
    +29,44 %
    -48,51 %
    -51,57 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi verwies am Dienstag darauf, dass das dritte Quartal robust gewesen sei und betonte, dass Aktivitäten im Bereich humanoider Roboter an Dynamik gewännen. Als Grund nannte er hierfür die kürzlich in diesem Bereich gemeldeten neuen Partnerschaften. 

    Tipp der Redaktion: Höchste Weiterempfehlung unter StromkundenProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!


    Das Analystenhaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess schrieb, dass das dritte Quartal gut gewesen sei und sich gut entwickle. Trotz eines Hypes um humanoide Roboter hält die Expertin die Bewertung aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch und ergänzte, dass der Autozulieferer im Bereich der E-Mobilität noch viel zu tun habe. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 6,80EUR auf Tradegate (04. November 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Quartalszahlen Schaeffler im Minus – Hoffnungsträger humanoide Roboter Schaeffler hat im dritten Quartal vor allem wegen Wertminderungen infolge einer Softwareumstellung seinen Verlust ausgeweitet. So lag der Nettoverlust im dritten Quartal bei 287 Millionen Euro.