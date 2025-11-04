Schaeffler im Minus – Hoffnungsträger humanoide Roboter

Schaefflers Umsatz ging im dritten Quartal um zwei Prozent auf 5,83 Milliarden Euro zurück, was allerdings vorwiegend am schwachen US-Dollar lag. In der Krise der Zulieferer steht Schaeffler, auch wegen seiner diversifizierten Geschäfte, vergleichsweise noch gut da. Wie viele Konkurrenten, will auch Schaeffler stark Personal reduzieren und hat den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa, davon 2.800 in Deutschland angekündigt.

Im Jahr zuvor hat Schaeffler ebenfalls rote Zahlen verbucht, der Verlust war aber mit 45 Millionen Euro deutlich kleiner ausgefallen. Als Gründe sind hierfür weitere Kosten für den laufenden Stellenabbau in Europa, aber auch Wertminderungen, die das Unternehmen für die Umstellung der SAP-Betriebssoftware auf eine Cloudlösung in die Bücher nahm, zu nennen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi verwies am Dienstag darauf, dass das dritte Quartal robust gewesen sei und betonte, dass Aktivitäten im Bereich humanoider Roboter an Dynamik gewännen. Als Grund nannte er hierfür die kürzlich in diesem Bereich gemeldeten neuen Partnerschaften.

Tipp der Redaktion: Höchste Weiterempfehlung unter Stromkunden Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit Preisgarantie. Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Das Analystenhaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess schrieb, dass das dritte Quartal gut gewesen sei und sich gut entwickle. Trotz eines Hypes um humanoide Roboter hält die Expertin die Bewertung aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch und ergänzte, dass der Autozulieferer im Bereich der E-Mobilität noch viel zu tun habe.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 6,80EUR auf Tradegate (04. November 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!