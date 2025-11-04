    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Daten eines Analyseanbieters zeigten, dass die App-Store-Umsätze im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent gestiegen seien, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Dies wäre dann ??der zweite Monat in Folge mit einem hohen einstelligen Wachstum, erwähnte der Experte./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:27 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 231,1EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Vogt
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
