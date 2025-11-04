JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 99,55 auf Tradegate (04. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +2,56 %/+62,05 % bedeutet.