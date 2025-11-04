    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Nemetschek auf "Underweight" ein.
    • Operatives Ergebnis übertrifft Erwartungen deutlich.
    • Schwächere Medienentwicklung könnte KI-Bedenken verstärken.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen./rob/ck/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 99,55 auf Tradegate (04. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +2,56 %/+62,05 % bedeutet.


