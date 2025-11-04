West Red Lake Gold bestätigt mit 26,16 g/t Au auf 11,2 m, 37,87 g/t Au auf 3,55 m und 10,55 g/t Au auf 8 m eine zusätzliche hochgradige Goldmineralisierung bei Lower Austin

Vancouver, BC / 4. November 2025 / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. („West Red Lake Gold“ oder „WRLG“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, die Ergebnisse von Bohrungen in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Mine Madsen bekannt zu geben, die sich im Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario befindet.

Shane Williams, President und CEO, sagt dazu: „Die Anlaufphase der Mine Madsen macht gute Fortschritte und die Entdeckung neuer Goldzonen in tieferen Bohrungen in der Lagerstätte währenddessen bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Madsen für viele Jahre eine nachhaltige Produktionsstätte in Red Lake sein wird. Das Team vor Ort ist bestrebt, mit dem unterirdischen Bohrgerät in tiefere Teile des Systems vorzudringen und erarbeitet derzeit die Pläne für Erschließungsprojekte, die Zugang zu weiter entfernten Teilen der Ressource für Umwandlungsbohrungen und die künftige Abbauplanung schaffen sollen. Wir verfolgen nach wie vor einen offensiven Explorationsansatz, denn wir sind vom Entdeckungspotenzial bei Madsen und im Bezirk Red Lake allgemein überzeugt.“

Der Schwerpunkt der in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Bohrergebnisse liegt auf der hochgradigen Zone Austin, die zurzeit eine angedeutete Mineralressource von 914.200 Unzen („oz“) mit einem Gehalt von 6,9 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) sowie eine zusätzliche vermutete Ressource von 104.900 oz mit einem Gehalt von 6,5 g/t Au enthält.

Die Ergebnisse von Bohrstation 12-4860 ergänzen die Bohrabschnitte aus Lower Austin, die vor Kurzem am 9. Oktober 2025 bekannt gegeben wurden. Höhepunkte hier waren 7,8 Meter („m“) mit 139,45 g/t Au, 8,7 m mit 74,70 g/t Au und 7,5 m mit 18,31 g/t Au. Am 1. April 2025 wurden unter anderem folgende Abschnitte veröffentlicht: 5,4 m mit 23,81 g/t Au, 4,3 m mit 30,16 g/t Au und 10,5 m mit 12,43 g/t Au. Die Station 12-4860 liegt auf Sohle 12 der Mine Madsen in rund 600 m Tiefe. Die jüngsten Ergebnisse aus diesem Gebiet verdeutlichen das Potenzial für die Entdeckung weiterer hochgradiger Goldlinsen in der Hauptzone Austin, die jenen sehr ähnlich sind, die bereits im Jahr 2025 in der Zone South Austin beschrieben wurden (siehe Pressemitteilungen vom 12. August 2025, 27. Mai 2025 und 26. Februar 2025). Das Gebiet Lower Austin wird auch für den Rest des Jahres 2025 ein Schwerpunkt der Bohrungen bleiben.

Abbildung 2 unten zeigt einen Längsschnitt, der die drei besten Abschnitte der Station 12-4860 bei Austin aus dieser vorliegenden Pressemitteilung sowie die drei bedeutsamsten Höhepunkte zusammenfasst, die im Jahr 2025 von den Ergänzungsbohrstationen im neuen hochgradigen Panel innerhalb der Zone South Austin bekannt gegeben wurden. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die neuen Abschnitte bei Austin entlang einer ähnlichen Einfallslinie wie jene bei South Austin verlaufen, was auf eine Kontinuität von bis zu 600 m innerhalb dieses hochgradigen Bereichs hinweist.

HÖHEPUNKTE DER ZONE AUSTIN:

- Bohrloch MM25D-12-4860-031 durchteufte 11,2 m mit 26,16 g/t Au von 50,0 m bis 61,2 m, einschließlich 2 m mit 131,70 g/t Au von 57,4 m bis 59,4 m. Dieser hochgradige Abschnitt enthält sichtbares Gold, das in räumlichem Zusammenhang mit Quarzgangbildung und ausgeprägter Verkieselung steht (Abbildung 1). Bohrloch -031 durchteufte außerdem 5,65 m mit 7,49 g/t Au von 66,85 m bis 72,50 m, einschließlich 0,5 m mit 25,26 g/t Au.

Abbildung 1: Vorkommen von sichtbarem Gold in Bohrloch MM25D-12-4860-031 in einer Tiefe von 50,5 m.

- Bohrloch MM25D-12-4860-028 durchteufte 3,55 m mit 37,87 g/t Au von 45,00 m bis 48,55 m, einschließlich 1,5 m mit 85,73 g/t Au von 45,0 m bis 46,5 m, sowie 8 m mit 6,51 g/t Au von 54 m bis 62 m, einschließlich 1 m mit 38,48 g/t Au von 60 m bis 61 m.

- Bohrloch MM25D-12-4860-027 durchteufte 8 m mit 10,55 g/t Au von 45 m bis 53 m, einschließlich 2 m mit 34,27 g/t Au von 47 m bis 49 m, sowie 1,5 m mit 23,63 g/t Au von 67,0 m bis 68,0 m, einschließlich 0,5 m mit 61,56 g/t Au.

- Bohrloch MM25D-12-4860-032 durchteufte 3,75 m mit 8,66 g/t Au von 58,25 m bis 62,00 m, einschließlich 0,5 m mit 28,65 g/t Au von 58,25 m bis 58,75 m sowie 0,5 m mit 25,34 g/t Au von 59,8 m bis 60,3 m.

- Bohrloch MM25D-12-4860-026 durchteufte 3,05 m mit 9,87 g/t Au von 64,00 m bis 67,05 m, einschließlich 2 m mit 13,74 g/t Au von 64 m bis 66 m.

TABELLE 1. Bedeutende Abschnitte (>3 g/t Au) aus den Bohrungen in der Zone Austin.

Bohrloch-Nr. Ziel von (m) bis (m) Länge (m)* Au (g/t) MM25D-12-4860-016 Austin 52,55 54,15 1,60 3,53 UND Austin 56,00 57,00 1,00 8,40 MM25D-12-4860-017 Austin 46,25 48,00 1,75 4,80 UND Austin 61,60 63,80 2,20 3,40 MM25D-12-4860-018 Austin 32,75 33,40 0,65 12,23 UND Austin 64,75 65,25 0,50 4,85 MM25D-12-4860-019 Austin 47,50 50,00 2,50 4,09 UND Austin 51,60 56,00 4,40 5,71 einschl. 54,15 54,65 0,50 16,16 UND Austin 57,80 59,00 1,20 5,21 MM25D-12-4860-020 Austin 43,00 46,00 3,00 3,96 einschl. 43,70 44,35 0,65 15,43 UND Austin 54,00 56,00 2,00 3,15 UND Austin 62,00 64,00 2,00 3,37 UND Austin 72,60 73,20 0,60 3,55 MM25D-12-4860-021 Austin 34,00 35,00 1,00 10,85 UND Austin 63,00 63,50 0,50 3,33 UND Austin 64,60 65,60 1,00 3,13 MM25D-12-4860-022 Austin 56,00 58,70 2,70 4,75 UND Austin 68,00 69,30 1,30 3,71 UND Austin 88,50 89,00 0,50 3,95 MM25D-12-4860-023 Austin 43,55 46,00 2,45 5,59 UND Austin 57,60 59,50 1,90 3,15 UND Austin 66,00 68,00 2,00 9,27 einschl. 66,80 67,30 0,50 32,28 MM25D-12-4860-024 Austin 48,00 49,00 1,00 4,93 UND Austin 52,15 54,30 2,15 4,13 UND Austin 69,65 71,20 1,55 3,27 MM25D-12-4860-025 Austin 39,25 41,35 2,10 10,41 einschl. 40,35 41,35 1,00 16,31 UND Austin 41,85 47,00 5,15 3,76 einschl. 44,55 45,20 0,65 16,78 UND Austin 52,90 53,90 1,00 3,50 UND Austin 63,00 65,00 2,00 6,37 einschl. 63,00 64,00 1,00 11,98 MM25D-12-4860-026 Austin 51,00 53,00 2,00 4,88 UND Austin 55,00 57,00 2,00 6,74 UND Austin 64,00 67,05 3,05 9,87 einschl. 64,00 66,00 2,00 13,74 MM25D-12-4860-027 Austin 30,00 31,00 1,00 3,76 UND Austin 42,50 43,50 1,00 3,15 UND Austin 45,00 53,00 8,00 10,55 einschl. 47,00 49,00 2,00 34,27 UND Austin 58,30 60,15 1,85 15,39 UND Austin 63,00 65,00 2,00 10,38 einschl. 63,00 64,00 1,00 19,43 UND Austin 67,00 68,50 1,50 23,63 einschl. 68,00 68,50 0,50 61,56 MM25D-12-4860-028 Austin 45,00 48,55 3,55 37,87 einschl. 45,00 46,50 1,50 85,73 UND Austin 54,00 62,00 8,00 6,51 einschl. 60,00 61,00 1,00 38,48 MM25D-12-4860-029 Austin 39,00 39,90 0,90 4,01 UND Austin 40,40 43,15 2,75 5,07 UND Austin 49,00 52,65 3,65 5,10 einschl. 51,50 52,00 0,50 10,03 MM25D-12-4860-030 Austin 45,00 47,30 2,30 4,83 einschl. 46,00 46,65 0,65 10,10 UND Austin 49,00 56,05 7,05 4,23 einschl. 55,00 55,55 0,55 16,57 UND Austin 63,35 65,85 2,50 3,40 MM25D-12-4860-031 Austin 43,00 44,00 1,00 3,55 UND Austin 50,00 61,20 11,20 26,16 einschl. 57,40 59,40 2,00 131,70 UND Austin 66,85 72,50 5,65 7,49 einschl. 69,50 70,00 0,50 25,26 MM25D-12-4860-032 Austin 58,25 62,00 3,75 8,66 einschl. 58,25 58,75 0,50 28,65 sowie einschl. 59,80 60,30 0,50 25,34

* Die „von-bis“-Abschnitte in Tabelle 1 geben die Gesamtlänge des Abschnitts im Bohrloch an. Die wahre Mächtigkeit wurde für diese Abschnitte nicht berechnet, dürfte jedoch ≥ 70 % der Mächtigkeit im Bohrloch betragen, basierend auf den im Bohrkern beobachteten Durchörterungswinkeln. Die interne Verwässerung für zusammengesetzte Abschnitte beträgt nicht mehr als 1 m für Proben mit einem Gehalt von < 0,1 g/t Au.

TABELLE 2: Angaben zu den Bohransatzpunkten der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrlöcher.

Bohrloch-Nr. Ziel Easting Northing Höhenlage (m) Länge (m) Azimut Neigung MM25D-12-4860-016 Austin 435865 5646716 -151 90,00 100 -12 MM25D-12-4860-017 Austin 435865 5646716 -151 85,50 103 -9 MM25D-12-4860-018 Austin 435865 5646716 -151 97,60 103 -18 MM25D-12-4860-019 Austin 435865 5646716 -151 87,30 107 -13 MM25D-12-4860-020 Austin 435865 5646716 -151 90,00 109 -10 MM25D-12-4860-021 Austin 435865 5646716 -151 99,55 109 -17 MM25D-12-4860-022 Austin 435865 5646716 -151 96,00 108 -21 MM25D-12-4860-023 Austin 435865 5646716 -151 90,00 112 -12 MM25D-12-4860-024 Austin 435865 5646716 -151 102,00 113 -23 MM25D-12-4860-025 Austin 435865 5646716 -151 87,00 116 -8 MM25D-12-4860-026 Austin 435865 5646716 -151 90,60 114 -18 MM25D-12-4860-027 Austin 435864 5646716 -151 84,00 117 -13 MM25D-12-4860-028 Austin 435865 5646716 -151 93,00 117 -22 MM25D-12-4860-029 Austin 435864 5646716 -151 87,00 121 -7 MM25D-12-4860-030 Austin 435864 5646716 -151 96,00 120 -17 MM25D-12-4860-031 Austin 435864 5646716 -151 99,00 122 -21 MM25D-12-4860-032 Austin 435864 5646716 -151 90,00 124 -14

ERÖRTERUNG

So wie die anderen mineralisierten Bereiche, die die Mine Madsen bilden, sind die Strukturen Austin innerhalb einer mächtigen, kilometerlangen flachen Alteration und in Dislokationskorridoren enthalten, die während der Goldmineralisierung und anschließenden Dislokation und Metamorphose wiederholt reaktiviert wurden.

Im Ausmaß der Lagerstätte sind die Zonen Austin, South Austin, North Austin und McVeigh örtlich gefaltet und durch die Transposition und Rotation in die durchdringende S2-Schieferung strukturell zersplittert. Zusätzlich zu dieser intensiven Überprägung der Dislokation waren die mineralisierten Adern und die Alteration den relativ hohen Temperaturen der Amphibolit-Fazies-Metamorphose ausgesetzt, was zu einer ausgeprägten Rekristallisation und dem Wachstum der skarnartigen Verdrängungs-Mineralvergesellschaftung von Diopsid-Amphibol-Quarz-Biotit führte.

Jegliche signifikante Goldmineralisierung auf dem Minenkonzessionsgebiet ist im Verhältnis zu den wichtigsten Vorgängen der durchdringenden Dislokation (D2) und Metamorphose nachweislich früh. Die Zone North Austin zeigt eine „minenartige“ Alteration und Mineralisierung und besteht aus mehreren mineralisierten Bereichen, die über eine Streichlänge von 0,5 km definiert sind. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens nach Nordosten offen.

Im Bohrkern – oder in den Gesteinsausbissen unter Tage – werden die goldhaltigen Zonen bei der Mine Madsen visuell am besten als feine (unter einem Millimeter) Körner an Freigold innerhalb einer starken Alteration und in Erzgängen bezeichnet. Alle hochgradigen Abschnitte weisen zumeist sichtbares Gold an der Außenseite des Bohrkerns auf, obwohl es zahlreiche Beispiele für hochgradige Untersuchungsergebnisse gibt, bei denen sichtbares Gold nur im Inneren (Schnittstelle) der Kernproben identifiziert wurde. Neben dem Vorkommen von Freigold ist eine durchgängige Silifizierung (örtlich begleitet von einzelnen Quarzerzgängen) und das Vorkommen von Quarz-Carbonat- oder Diopsid-Erzgängen das beste Anzeichen dafür, dass ein bestimmter Abschnitt innerhalb einer hochgradigen Zone entlang/innerhalb der mineralisierten Struktur liegt.

Das aktuelle untertägige Bohrprogramm bei der Mine Madsen ist auf die nähere Bestimmung eines zeitnahen Förderungsbestands sowie die Ausweitung der derzeitigen Mineralressource ausgerichtet. Die Bohrarbeiten zielen auf die kontinuierlicheren und höhergradigen Bereiche der Zonen Austin, South Austin, North Austin und McVeigh ab. Dies wird die Strategie für das gesamte Jahr 2025 bleiben.

Hochauflösende Ausführungen aller Abbildungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://westredlakegold.com/november-2025-nr-figures/.

ABBILDUNG 2: Längsschnitt, der die drei besten Abschnitte der vorliegenden Pressemitteilung bei 12-4860 auf Austin hervorhebt. Die Abbildung zeigt auch die bereits zuvor bekannt gegebenen Ergebnisse des Jahres 2025 von South Austin. Das neue hochgradige Gebiet South Austin ist rot umrandet.[1]

[1] Die Mineralressourcen werden bei einem Cut-off-Gehalt von 3,38 g/t Au und einem Goldpreis von 1.800 USD/oz geschätzt. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study for the Madsen Mine, Ontario, Canada“, der von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellt wurde und mit 7. Januar 2025 datiert ist. Eine vollständige Kopie des SRK-Berichts ist auf der Website des Unternehmens sowie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

ABBILDUNG 3. Draufsicht des Bohrabschnitts bei Austin mit den wichtigsten Analyseergebnissen der Bohrlöcher MM25D-12-4860-016 bis -032.

ABBILDUNG 4. Querschnittansicht von Austin mit den wichtigsten Analyseergebnissen der Bohrlöcher MM25D-12-4860-016 bis -018.

ABBILDUNG 5. Querschnittansicht von Austin mit den wichtigsten Analyseergebnissen der Bohrlöcher MM25D-12-4860-019 bis -022.

ABBILDUNG 6. Querschnittansicht von Austin mit den wichtigsten Analyseergebnissen der Bohrlöcher MM25D-12-4860-023 bis -026.

ABBILDUNG 7. Querschnittansicht von Austin mit den wichtigsten Analyseergebnissen der Bohrlöcher MM25D-12-4860-027 bis -029.

ABBILDUNG 8. Querschnittansicht von Austin mit den wichtigsten Analyseergebnissen der Bohrlöcher MM25D-12-4860-030 bis -032.

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

Die bei der Mine Madsen durchgeführten untertägigen Bohrungen umfassen einen Diamantbohrkern der Größe BQ für Definitionsbohrprogramme und einen orientierten Diamantbohrkern der Größe NQ für Explorationsbohrungen. Alle Bohrkerne werden von einem ausgebildeten Geologen in der Kernaufbereitungsanlage der Mine Madsen systematisch protokolliert, fotografiert und beprobt. Die zulässige Mindestlänge der Probe beträgt 0,5 m. Die zulässige maximale Länge der Probe beträgt 1,5 m. Kontrollproben (zertifizierte Standard- und nicht zertifizierte Leerproben) werden zusammen mit Doppelproben bei einer angestrebten Eingaberate von 5 % eingefügt. Die Ergebnisse werden laufend auf Richtigkeit, Genauigkeit und Verunreinigung überprüft. Bei dem Bohrkern mit der Größe BQ wird der Kern als Ganzes beprobt. Der Bohrkern der Größe NQ wird folglich unter Verwendung einer Kernsäge mit Diamantblatt entlang einer von dem Geologen vorbestimmten Linie längs aufgeschnitten. Um Probenfehler zu reduzieren, wird durchgehend dieselbe Seite des Bohrkerns beprobt, wobei die Orientierungslinie als Referenz dient. Bei den Proben, die sichtbares Gold („Visible Gold, VG“) enthalten, beaufsichtigt ein gelernter Geologe das Schneiden/Einpacken dieser Proben und stellt sicher, dass das Kernsägeblatt nach dem VG-Probenintervall mit einem Schärfstein „gesäubert“ wird. Die eingepackten Proben werden danach mit Kabelbindern versiegelt und vom Personal der Mine Madsen zur Analyse direkt an die Einrichtungen von SGS Natural Resources in Red Lake in Ontario gebracht.

Die Proben werden dort von SGS aufbereitet, wobei sie bei 105°C getrocknet und auf 75 % Siebdurchgang 2 mm zerkleinert werden. Danach wird anhand eines Riffelteilers eine Ausschussprobe von 500 g zur Archivierung erstellt. Der Rest der Probe wird dann auf 85 % Siebdurchgang 75 Mikron vermahlen, wovon 50 g anhand einer Feuerprobe und einer abschließenden Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) untersucht werden (SGS-Code GO-FAA50V10). Proben, die Goldwerte >100 g/t Au ergeben, werden anhand einer Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer Probe von 50 g erneut analysiert (SGS-Code GO_FAG50V). Proben mit sichtbarem Gold werden zudem mit einer Metallanalyse (SGS-Code: GO_FAS50M) untersucht. Zur Multi-Element-Analyse werden die Proben an die Einrichtungen von SGS in Burnaby, British Columbia, gesendet, wo sie via Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließender Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) für eine 33-Element-Analyse an 0,25 g Probentrübe untersucht werden (SGS-Code: GE_ICP40Q12). Das Untersuchungslabor von SGS Natural Resources arbeitet nach einem Qualitätsmanagement-System, das ISO/IEC 17025-konform ist.

Die Lagerstätte der Mine Madsen enthält derzeit eine gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) angezeigte Ressource von 1,65 Millionen Unzen („Moz“) Gold mit einem Gehalt von 7,4 g/t Au und eine vermutete Ressource von 0,37 Moz Gold mit einem Gehalt von 6,3 g/t Au. Die Mineralressourcen werden anhand eines Cut-off-Gehalts von 3,38 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz geschätzt. Die angegebenen Mineralressourcen beinhalten die Mineralreserven. Die Mine Madsen enthält auch wahrscheinliche Reserven von 478.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 8,16 g/t Au. Die Schätzungen der Mineralreserven basieren auf einem Goldpreis von 1.680 US$/oz. Mineralressourcen, die nicht Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study for the Madsen Mine, Ontario, Canada“, der von SRK Consulting (Canada) Inc. mit Datum 7. Januar 2025 erstellt wurde (der „Madsen-Bericht“). Die Ressourcenschätzung von Madsen hat ein effektives Datum vom 31. Dezember 2021 und schließt die Verminderung der Abbauarbeiten während des Zeitraums ab dem 1. Januar 2022 bis hin zur Minenschließung am 24. Oktober 2022 aus, da diese im Sinne des Madsen-Berichts als unwesentlich und nicht relevant angesehen wurde. Eine vollständige Kopie des Madsen-Berichts finden Sie auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktiven Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

„Shane Williams“

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Ergebnisse der PFS, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den voraussichtlichen Kapitalwert nach Steuern und den IRR in der Mine Madsen, die voraussichtliche durchschnittliche Jahresproduktion und den Cashflow, das voraussichtliche Datum für den Beginn der Mine Madsen, die Wahrscheinlichkeit der zusätzlichen Möglichkeiten, mehr Ressourcen in Reserven umzuwandeln, die Schätzungen der Goldgewinnung in der Verarbeitungsanlage, die voraussichtliche Anzahl der Mitarbeiter, die für die Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen beschäftigt werden sollen, die voraussichtliche Erschließung und Bewirtschaftung der Abraumhalden der Mine Madsen, die verbleibenden Ausgaben, der prognostizierte Kapitalbedarf, die wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen im Zusammenhang mit der PFS verwendet wurden, die betrieblichen und wirtschaftlichen Ergebnisse der PFS, einschließlich des Gehalts oder der Qualität der Mineralvorkommen, und die LOM-Projektionen und -Schätzungen sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von technischen Daten, Prognosen, Schätzungen und Studien, einschließlich der PFS; Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; voraussichtliche Kosten und Ausgaben; zukünftige Betriebsergebnisse; die Fähigkeit, die Energieinfrastruktur zu befriedigen; die Verfügbarkeit von und die Fähigkeit, diese nach Möglichkeit aus lokalen Quellen zu beschaffen; die Merkmale der Mine Madsen; die für die Mine Madsen geltenden Steuersätze und Lizenzgebühren; die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und den lokalen Gemeinden und seinen Geschäftspartnern; die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten; den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Verarbeitungsaktivitäten; die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Management’s Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum am 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

