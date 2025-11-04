JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Wie bereits angedeutet sei das dritte Quartal gut gewesen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag. Schaeffler entwickele sich gut. Die Bewertung hält die Expertin aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch - trotz eines Hypes um humanoide Roboter. Im Bereich der E-Mobilität habe der Autozulieferer noch viel zu tun./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 6,845EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,25

Kursziel alt: 5,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



