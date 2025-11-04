Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit bullisher Tradingchance

Im Vorfeld des Quartalsberichtes bekräftigten die Experten von JP Morgan wegen der Markterwartungen für 2026 mit einem Kursziel von 61,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen die Handelsspanne nach oben hin verlassen und zumindest auf 52 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) läuft seit ihrem von Februar bis April 2025 andauernden Kurseinbruch von 58 auf 41 Euro zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 45 bis 50 Euro seitwärts. Mit aktuell 48,60 Euro wird die Aktie derzeit eher am oberen Rand der Handelsspanne gehandelt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 49 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 49 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PC6SSH4, wurde beim Aktienkurs von 48,60 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 52 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,52 Euro (+53 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,111 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,111 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC1EQP4, wurde beim Aktienkurs von 48,60 Euro mit 0,38 - 0,40 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 52 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,68 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,976 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,976 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ3NQB6, wurde beim Aktienkurs von 48,60 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 52 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,80 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.