    Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma-Aktien fallen um 3,7% auf 13,40 Euro.
    • Kursrückgang zeitweise fast 9%, tiefster Stand seit Juni.
    • Umsätze enttäuschen, operative Ergebnisse nicht ausgeglichen.
    Foto: NORMA Group

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutlich negativ ist am Dienstag die Kursreaktion auf die Quartalsbilanz von Norma ausgefallen. Die im SDax enthaltenen Papiere fielen um 3,7 Prozent auf 13,40 Euro. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar fast 9 Prozent, die Anteile rutschten damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni.

    Die Umsätze hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Das habe das Unternehmen mit Blick auf das operative Ergebnis durch Flexibilität bei den Kosten nicht ganz ausgleichen können. Der Hersteller von Verbindungstechnik leide unter der allgemeinen Schwäche der Konjunktur./bek/mis

    NORMA Group

    -6,45 %
    -6,02 %
    -11,13 %
    -10,89 %
    +5,86 %
    -14,13 %
    -50,96 %
    -70,52 %
    -37,81 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 16.281 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 419,95 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -8,12 %/+106,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
