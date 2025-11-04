Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 16.281 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,13 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 419,95 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -8,12 %/+106,74 % bedeutet.