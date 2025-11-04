AKTIE IM FOKUS
Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni
- Norma-Aktien fallen um 3,7% auf 13,40 Euro.
- Kursrückgang zeitweise fast 9%, tiefster Stand seit Juni.
- Umsätze enttäuschen, operative Ergebnisse nicht ausgeglichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutlich negativ ist am Dienstag die Kursreaktion auf die Quartalsbilanz von Norma ausgefallen. Die im SDax enthaltenen Papiere fielen um 3,7 Prozent auf 13,40 Euro. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar fast 9 Prozent, die Anteile rutschten damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni.
Die Umsätze hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Das habe das Unternehmen mit Blick auf das operative Ergebnis durch Flexibilität bei den Kosten nicht ganz ausgleichen können. Der Hersteller von Verbindungstechnik leide unter der allgemeinen Schwäche der Konjunktur./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 16.281 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,13 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 419,95 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -8,12 %/+106,74 % bedeutet.
es ist aber seitens Norma auch merkwürdig, ein "adjusted" EBIT zu nennen, das um wesentliche Positionen gar nicht "adjusted" ist.
Sorry, aber das ist unbelegtes Gerede. In den aktuellen Zahlen für den "Rest" sind hohe Rückstellungen für Restrukturierung enthalten, die nächstes Jahr in der Höhe nicht mehr anfallen und zudem die Marge verbessern. Im GB steht alles ganz genau drin, muss man nur lesen wollen.
dann lass´ mal lieber die Finger von der Aktie 😉