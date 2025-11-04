    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssociated British Foods AktievorwärtsNachrichten zu Associated British Foods

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    AB Foods schwach nach Zahlen - Primark-Ausgliederung erwogen

    Für Sie zusammengefasst
    • Primark-Ausgliederung bringt kurzfristigen Aktienaufschwung.
    • Umsatzrückgang in UK und Europa belastet Primark.
    • AB Foods prüft Konzernstruktur wegen Marktbedingungen.
    AKTIE IM FOKUS - AB Foods schwach nach Zahlen - Primark-Ausgliederung erwogen
    Foto: chrisdorney - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Nachrichten über eine mögliche Ausgliederung von Primark haben am Dienstag der Aktie von Associated British Food nur kurz Auftrieb gegeben. Nach einem Sprung nach oben um rund drei Prozent zum Handelsstart ging es zuletzt um 0,2 Prozent auf 2.275 Pence abwärts.

    Die Jahreszahlen des britischen Nahrungsmittelherstellers und Einzelhändlers sei "etwas mau" ausgefallen, kommentierte Analyst Aarin Chiekrie von Hargreaves Lansdown. So seien in Großbritannien, Irland und Europa die flächenbereinigten Umsätze von Primark trotz des günstigen Sommerwetters im Jahresvergleich gesunken und in der Zuckersparte sei der operative Gewinn wegen der stark gefallenen europäischen Zuckerpreise kräftig zurückgegangen. Daher wolle AB Foods nun seine Konzernstruktur überprüfen.
    Eine Ausgliederung von Primark und des Lebensmittelgeschäfts "würde sich langfristig wahrscheinlich positiv auf die Bewertung auswirken", schrieb Chiekrie dazu. Angesichts der aktuellen zyklischen Herausforderungen in beiden Bereichen dürfte dies aber kaum im nächsten Jahr bereits passieren./ck/mis

    Associated British Foods

    +1,53 %
    -1,53 %
    +6,61 %
    +1,57 %
    -5,43 %
    +59,26 %
    +35,54 %
    -46,75 %
    +232,42 %
    ISIN:GB0006731235WKN:920876

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Associated British Foods Aktie

    Die Associated British Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (04. November 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Associated British Foods Aktie um -1,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 18,93 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS AB Foods schwach nach Zahlen - Primark-Ausgliederung erwogen Nachrichten über eine mögliche Ausgliederung von Primark haben am Dienstag der Aktie von Associated British Food nur kurz Auftrieb gegeben. Nach einem Sprung nach oben um rund drei Prozent zum Handelsstart ging es zuletzt um 0,2 Prozent auf 2.275 …