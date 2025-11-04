AB Foods schwach nach Zahlen - Primark-Ausgliederung erwogen

LONDON (dpa-AFX) - Nachrichten über eine mögliche Ausgliederung von Primark haben am Dienstag der Aktie von Associated British Food nur kurz Auftrieb gegeben. Nach einem Sprung nach oben um rund drei Prozent zum Handelsstart ging es zuletzt um 0,2 Prozent auf 2.275 Pence abwärts.

Die Jahreszahlen des britischen Nahrungsmittelherstellers und Einzelhändlers sei "etwas mau" ausgefallen, kommentierte Analyst Aarin Chiekrie von Hargreaves Lansdown. So seien in Großbritannien, Irland und Europa die flächenbereinigten Umsätze von Primark trotz des günstigen Sommerwetters im Jahresvergleich gesunken und in der Zuckersparte sei der operative Gewinn wegen der stark gefallenen europäischen Zuckerpreise kräftig zurückgegangen. Daher wolle AB Foods nun seine Konzernstruktur überprüfen.

Eine Ausgliederung von Primark und des Lebensmittelgeschäfts "würde sich langfristig wahrscheinlich positiv auf die Bewertung auswirken", schrieb Chiekrie dazu. Angesichts der aktuellen zyklischen Herausforderungen in beiden Bereichen dürfte dies aber kaum im nächsten Jahr bereits passieren./ck/mis

