RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 25,12EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,50

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

