RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 25,12EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,50
Kursziel alt: 18,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,50
Kursziel alt: 18,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte