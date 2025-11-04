Ether stürzt nach DeFi-Hack ab – Milliardenliquidationen erschüttern Kryptomarkt

Die Kryptomärkte insgesamt blieben tief im roten Bereich. Bitcoin gibt 2,6 Prozent auf 104.500 US-Dollar nach, XRP fällt um 5,6 Prozent auf 2,27 US-Dollar, während Solana fast 9 Prozent verliert und nun bei 160 US-Dollar handelt. Der Marktwert aller digitalen Assets sinkt um weitere 3,7 Prozent auf 3,45 Billionen US-Dollar (Stand: 10:00 Uhr MESZ).

Der Ether -Kurs fiel zeitweise um bis zu 9 Prozent, rutschte dabei unter die psychologisch wichtige Marke von 3.500 US-Dollar und notierte aktuell wieder bei rund 3.504 US-Dollar, weiterhin ein Minus von über 5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht und ein Minus von über 15 Prozent auf Wochensicht.

DeFi-Schock: Balancer verliert über 100 Millionen US-Dollar

Auslöser der Kursrutsche war ein massiver Exploit beim Ethereum-basierten DeFi-Protokoll Balancer, bei dem laut Branchenanalysten mehr als 128 Millionen US-Dollar entwendet wurden. Der Angriff traf die Märkte in einer ohnehin angespannten Phase.

"Dieser Angriff hat die Risikowahrnehmung im DeFi-Sektor abrupt verschärft", sagte Juan Leon, Senior Investment Strategist bei Bitwise, gegenüber CNBC. "Viele Investoren stellen derzeit infrage, ob selbst geprüfte Smart Contracts noch sicher genug sind, um große Vermögenswerte zu verwalten."

Makro- und ETF-Druck verschärfen die Lage

Neben dem Hack setzen auch Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, der vergangene Woche warnte, Anleger sollten nicht auf baldige Zinssenkungen hoffen. Der starke US-Dollar und steigende Anleiherenditen führten zu einer Abkehr von spekulativen Assets wie Kryptowährungen.

Auch ETF-Abflüsse belasten die Kurse: Am 3. November verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von 186,5 Millionen US-Dollar, Ethereum-ETFs verloren weitere 135,7 Millionen US-Dollar, wie SoSoValue-Daten zeigen. Es war der vierte Tag in Folge, an dem institutionelle Investoren Kapital aus Kryptoprodukten abzogen.

Liquidationen über 1 Milliarde US-Dollar – Long-Trader am stärksten betroffen

Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden über 1,37 Milliarden US-Dollar an Positionen liquidiert – davon rund 90 Prozent Long-Trades, die auf steigende Kurse gesetzt hatten. Allein Bitcoin war für 397 Millionen US-Dollar der Zwangsverkäufe verantwortlich, Ethereum folgte mit 368 Millionen US-Dollar.

Historisch bullischer November – Hoffnung auf Trendwende

Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt die historische Statistik positiv: In den vergangenen Jahren verzeichnete der Kryptomarkt im November durchschnittliche Gewinne von 25 bis 30 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



