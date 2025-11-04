Karlsruhe kippt Triage-Regelungen
Für Sie zusammengefasst
- Triage-Regelungen vom Bundesverfassungsgericht gekippt.
- Zwei Verfassungsbeschwerden von Medizinern erfolgreich.
- Prioritäten bei knappen Kapazitäten nun unzulässig.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht hat Regelungen zur sogenannten Triage bei medizinischen Behandlungen für nichtig erklärt - also zu Prioritäten im Fall zu knapper Kapazitäten. Zwei Verfassungsbeschwerden von Notfall- und Intensivmedizinern hatten in Karlsruhe Erfolg, wie das Gericht mitteilte./jml/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen