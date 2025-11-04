HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 27,20EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40,40

Kursziel alt: 40,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,40 € , was eine Steigerung von +48,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer