HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 27,20EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40,40
Kursziel alt: 40,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
