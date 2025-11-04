    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 27,20EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: Befesa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40,40
    Kursziel alt: 40,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,40, was eine Steigerung von +48,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
