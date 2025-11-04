JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Auf den ersten Blick habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Das Unternehmen sehe seine Marge in diesem Jahr eher am oberen Ende der angepeilten Zielspanne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 24,11EUR auf Tradegate (04. November 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,30
Kursziel alt: 18,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
