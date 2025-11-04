Uran-Boom ohne Gewinn: Diese Aktie bricht trotz Rekordumsatz ein!

Mit dem Verkauf von 240.000 Pfund Uranoxid erzielte Energy Fuels 17,4 Millionen US-Dollar Bruttoerlös bei einem Durchschnittspreis von 72,38 US-Dollar pro Pfund. Die Bruttomarge lag bei 26 Prozent.

Der US-Uranförderer Energy Fuels hat im dritten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen GAAP-Verlust je Aktie von 0,07 US-Dollar, zwei Cent schlechter als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg dagegen um über 337 Prozent auf 17,71 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete.

Produktion bleibt im Plan

Das Unternehmen förderte im Quartal rund 465.000 Pfund Uran aus seinen Minen Pinyon Plain und La Sal. Bis Ende September summierte sich die Gesamtförderung auf 1,25 Millionen Pfund Uranoxid. Für das laufende Jahr erwartet Energy Fuels, zwischen 875.000 und 1,43 Millionen Pfund Uranoxid in rund 55.000 bis 80.000 Tonnen Erz zu fördern.

In den letzten Monaten des Jahres will das Management bis zu 670.000 Pfund Uranoxid aus gelagertem Erz verarbeiten – im Rahmen der bisherigen Prognose von 700.000 bis 1 Million Pfund fertigem Uran.

Blick auf 2026: Wachstum mit Unsicherheiten

Für 2026 kündigte Energy Fuels an, zwischen 620.000 und 880.000 Pfund Uran im Rahmen bestehender Langfristverträge zu verkaufen. Zusätzlich prüfe das Unternehmen Verkäufe auf dem Spotmarkt, "abhängig von den Marktbedingungen und den Kapazitäten der Mühlen", so das Management. Die Produktion im ersten Quartal 2026 soll zwischen 430.000 und 730.000 Pfund liegen.

Aktie bricht zweistellig ein

Trotz der starken Umsatzsteigerung reagierten Anleger enttäuscht. Nach einem Kursrückgang von 13,21 Prozent am Montag verlor die Aktie im vorbörslichen Handel am Dienstagmorgen (9:25 Uhr MESZ) weitere 9 Prozent.

Ein Ausdruck wachsender Skepsis: Kann Energy Fuels seine ambitionierten Produktionsziele in einem volatilen Uranmarkt halten?

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Energy Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,03 % und einem Kurs von 13,92EUR auf Tradegate (04. November 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.

