UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
- UBS belässt Philips auf "Buy" mit 28 Euro Kursziel.
- Analyst erwartet positive Reaktion auf Quartalsbericht.
- Bereinigtes operatives Ergebnis übertrifft Erwartungen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Erwartungen klar getoppt, und der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb er am Dienstagmorgen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 24,21 auf Tradegate (04. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 23,04 Mrd..
Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -24,78 %/+17,01 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 28 Euro