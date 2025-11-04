UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 24,21 auf Tradegate (04. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 23,04 Mrd..

Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -24,78 %/+17,01 % bedeutet.